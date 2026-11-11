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España vs República Checa EN VIVO HOY: dónde ver el partido por la fecha 5 de la Nations League

Sin Lamine Yamal, la vigente campeona del mundo busca quedar a un paso de clasificar a cuartos de final. Sigue la transmisión del España vs República Checa en directo.

España ganó todos sus partidos del grupo C de la Nations League. Foto: composición LR/AFP
España ganó todos sus partidos del grupo C de la Nations League. Foto: composición LR/AFP
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VER España vs República Checa EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan por la quinta jornada de la Nations League. La transmisión del cotejo empezará a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) y estará a cargo de la señal de ESPN 3. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

La vigente campeona del mundo no contará con su principal figura: Lamine Yamal quedó desafectado por una molestia y se espera que pueda recuperarse para el duelo contra Inglaterra.

Puedes ver

Cesc Fàbregas, DT de Como, emocionado tras convocatoria de Francesco Andrealli a Perú: "Es como mi hijo"

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¿A qué hora juegan España vs República Checa?

En suelo peruano, el choque entre España vs República Checa por la fase de grupos de la UEFA Nations League empezará a la 2.45 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

LR Focus
  • México: 1.45 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.45 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.

¿En qué canal ver España vs República Checa?

El duelo entre España vs República Checa por la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN 3 y la plataforma de streaming Disney Plus Premium.

¿Cómo ver España vs República Checa online gratis?

Si deseas ver España vs República Checa ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

Puedes ver

Canal confirmado para ver GRATIS el partido amistoso Perú vs Bolivia por fecha FIFA desde Matute

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Pronósticos para el España vs República Checa

Las principales casas de apuestas muestran un amplio favoritismo para la vigente campeona del mundo.

  • Betsson: gana República Checa (12,50), empate (7,10), gana España (1,19)
  • Betano: gana República Checa (13,50), empate (6,80), gana España (1,24)
  • Caliente: gana República Checa (13,00), empate (6,50), gana España (1,20)
  • Bet365: gana República Checa (13,00), empate (8,00), gana España (1,18)
  • 1XBet: gana República Checa (13,20), empate (7,30), gana España (1,22)
  • Doradobet: gana República Checa (12,00), empate (6,50), gana España (1,23).

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