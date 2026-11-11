España vs República Checa EN VIVO HOY: dónde ver el partido por la fecha 5 de la Nations League Sin Lamine Yamal, la vigente campeona del mundo busca quedar a un paso de clasificar a cuartos de final. Sigue la transmisión del España vs República Checa en directo.

España ganó todos sus partidos del grupo C de la Nations League. Foto: composición LR/AFP

España ganó todos sus partidos del grupo C de la Nations League. Foto: composición LR/AFP

VER España vs República Checa EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan por la quinta jornada de la Nations League. La transmisión del cotejo empezará a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) y estará a cargo de la señal de ESPN 3. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

La vigente campeona del mundo no contará con su principal figura: Lamine Yamal quedó desafectado por una molestia y se espera que pueda recuperarse para el duelo contra Inglaterra.

¿A qué hora juegan España vs República Checa?

En suelo peruano, el choque entre España vs República Checa por la fase de grupos de la UEFA Nations League empezará a la 2.45 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 1.45 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿En qué canal ver España vs República Checa?

El duelo entre España vs República Checa por la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN 3 y la plataforma de streaming Disney Plus Premium.

¿Cómo ver España vs República Checa online gratis?

Si deseas ver España vs República Checa ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

Pronósticos para el España vs República Checa

Las principales casas de apuestas muestran un amplio favoritismo para la vigente campeona del mundo.