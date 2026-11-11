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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice
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Papa León XIV reafirma su lazo con Perú y emociona al país con emotivas palabras: “Regreso a mi patria”

Durante su discurso en el Gran Teatro Nacional, el pontífice recordó sus años en el país y el fuerte lazo que formó con los peruanos a lo largo de décadas.

n un momento emotivo, el papa destacó su nacionalidad peruana, obtenida en 2015, como un símbolo de la hermandad y el vínculo que siempre ha sentido con la población.
n un momento emotivo, el papa destacó su nacionalidad peruana, obtenida en 2015, como un símbolo de la hermandad y el vínculo que siempre ha sentido con la población.Foto: composición LR
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La anhelada llegada del papa León XIV al Perú ya es una realidad. Este miércoles 11 de noviembre, el sumo pontífice arribó al territorio nacional para iniciar una histórica visita apostólica de seis días, en un reencuentro profundamente emotivo tanto para millones de fieles como para el propio líder de la Iglesia católica, quien entregó gran parte de su vida pastoral al servicio de las comunidades peruanas.

Durante su encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, el santo padre evocó con gratitud los años que vivió en el país y el lazo entrañable que construyó con su gente. Asimiso, destacó el afecto recibido de las familias, las experiencias compartidas y la profunda huella que esta tierra dejó en su formación como sacerdote y pastor.

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Papa León XIV recuerda sus años en Perú y el vínculo que construyó con los peruanos

En uno de los momentos centrales de su intervención, León XIV expresó que su relación con el Perú comenzó mucho antes de asumir la responsabilidad de conducir la Diócesis de Chiclayo. Recordó que durante décadas compartió experiencias con la población, conoció sus preocupaciones y aprendió de la fe de sus comunidades. También evocó la hospitalidad de las familias que lo recibieron en sus hogares y compartieron con él parte de sus costumbres y gastronomía, incluido el ceviche.

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“Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Mi historia con el Perú comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo. Durante décadas compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa —y, por supuesto, algún buen ceviche— y me hicieron sentir uno de los suyos. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, mencionó.

Sumo Pontífice recuerda con emoción el día que obtuvo la nacionalidad peruana

En uno de los pasajes más significativos de su mensaje, el pontífice evocó con orgullo la nacionalidad peruana que obtuvo el 24 de agosto de 2015, fecha en la que el entonces Robert Francis Prevost recibió oficialmente la ciudadanía por naturalización. Según expresó, aquel documento no hizo más que sellar en el papel un vínculo de hermandad que ya latía desde hacía años. Con profundo sentimiento, afirmó que una parte esencial de su propia historia permanece arraigada en el Perú y que las vivencias compartidas siguen vivas en la memoria de quienes caminaron junto a él durante su misión pastoral.

“En 2015 recibí la nacionalidad peruana. Aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida desde mucho antes. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”, señaló.

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