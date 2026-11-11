Papa León XIV en Chiclayo: esta es la ruta y calles que recorrerá el sumo pontífice hacia las Pampas de Pimentel este viernes 13 de noviembre La Diócesis de Chiclayo detalla los recorridos del pontífice, incluidos traslados desde la Base Aérea hasta las Pampas de Pimentel, donde se realizará una gran celebración eucarística.

Los peregrinos deben estar atentos a las indicaciones de seguridad durante los desplazamientos del Papa, que incluyen paradas en la Capilla San Óscar Romero y la Residencia Episcopal en Chiclayo.

Los peregrinos deben estar atentos a las indicaciones de seguridad durante los desplazamientos del Papa, que incluyen paradas en la Capilla San Óscar Romero y la Residencia Episcopal en Chiclayo. Foto: composición LR

A una hora de aterrizar en el Perú, el papa León XIV se prepara para iniciar sus actividades en Chiclayo, donde miles de fieles esperan su llegada. Ante la proximidad de este encuentro, la Diócesis de Chiclayo dio a conocer los recorridos que realizará el pontífice durante su desplazamiento por distintos puntos de la región Lambayeque este viernes 13 de noviembre.

El itinerario contempla tres trayectos terrestres: el primero conectará la Base Aérea N.° 6 con las Pampas de Pimentel, donde se desarrollará una multitudinaria celebración eucarística; el segundo unirá el recinto religioso con la Capilla San Óscar Romero, en La Victoria; y el tercero finalizará en la Residencia Episcopal, ubicada en el centro de Chiclayo.

Video destacado 🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Papa León XIV en Chiclayo: estas son las avenidas y calles que recorrerá desde la Base Aérea hasta las Pampas de Pimentel

El responsable de los traslados de la visita papal, el sacerdote Hugo Gabriel Sánchez Romero, explicó a la Agencia Andina que el avión del santo padre tiene previsto aterrizar aproximadamente a las 09:20 horas en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. Allí será recibido con un homenaje de alrededor de 15 minutos, que incluirá presentaciones culturales representativas de Lambayeque.

Después de esta recepción, el papa León XIV comenzará su recorrido terrestre hacia las Pampas de Pimentel. La Diócesis invitó a los ciudadanos a acompañar su paso desde las principales vías, siempre bajo las indicaciones del personal de seguridad. Este primer desplazamiento no se realizará en el papamóvil.

El trayecto establecido comprende las siguientes avenidas y calles:

Avenida Fitzcarrald: punto inicial del recorrido urbano desde la Base Aérea.

Avenida Víctor Raúl: continuación del desplazamiento hacia el sector de la avenida Gran Chimú.

Avenida Gran Chimú: vía contemplada dentro del recorrido hacia el sur de la región.

Prolongación Grau: conexión con el distrito de Monsefú.

Calles Venezuela y Carlos Conroy: tramo correspondiente al paso por Monsefú.

Carretera a Santa Rosa: vía por la que continuará el traslado.

Avenida Mariscal Castilla: parte del tramo final antes de llegar al destino.

Carretera a las Pampas de Pimentel: acceso al lugar de la celebración eucarística.

La Diócesis de Chiclayo detalla los recorridos del pontífice, incluidos traslados desde la Base Aérea hasta las Pampas de Pimentel.

Las otras dos rutas del papa León XIV en Chiclayo: recorrido hacia La Victoria y la Residencia Episcopal

Una vez concluida la actividad en las Pampas de Pimentel, el itinerario papal continuará con otros dos desplazamientos por la provincia de Chiclayo. El segundo está previsto para aproximadamente las 2:00 p. m. y tendrá como destino la Capilla San Óscar Romero, situada en el distrito de La Victoria.

El recorrido partirá desde la zona del evento y seguirá esta secuencia:

Pampas de Pimentel: salida del recinto en dirección sur.

Santa Rosa: desplazamiento hacia este distrito.

Monsefú: desvío hacia el este, en las inmediaciones de la avenida Venezuela.

Prolongación de la avenida Grau: recorrido hacia el norte, en dirección a Chiclayo y La Victoria.

Avenida Gran Chimú: giro hacia la derecha para continuar el trayecto.

Capilla San Óscar Romero: destino final, ubicada en la calle José María Arguedas, en La Victoria.

El tercer desplazamiento comenzará aproximadamente a las 4:00 p. m. del viernes 13 de noviembre. En esta oportunidad, el punto de partida será la Capilla San Óscar Romero y el destino, la Residencia Episcopal, situada en la calle Elías Aguirre.

Las vías contempladas para este último trayecto son:

Calle José María Arguedas: salida desde la Capilla San Óscar Romero hacia el este.

Óvalo Papal: punto de conexión para continuar hacia el norte.

Avenida Sáenz Peña: recorrido en dirección al centro de Chiclayo, pasando por las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Abelardo Quiñones.

Parque Principal de Chiclayo: referencia del ingreso al centro de la ciudad.

Calle Elías Aguirre: ubicación de la Residencia Episcopal, punto final del recorrido.

La Diócesis de Chiclayo pidió a los peregrinos y residentes respetar las disposiciones de seguridad y mantenerse atentos a sus comunicados oficiales durante los desplazamientos del sumo pontífice.