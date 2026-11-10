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Ya van 800 mil inscritos para la misa en Las Palmas y medio millón en Pimentel: así podrás ingresar si no te registraste para ver al papa León XIV

Las personas sin inscripción también podrán ingresar, pero se ubicarán en zonas alejadas. Se espera un acceso ordenado, sujeto a la capacidad de los lugares designados.

A pocos días de la visita del papa León XIV, se han inscrito 800 mil personas para la misa en la Base Aérea de Las Palmas, programada para el 16 de noviembre en Lima.
A pocos días de la visita del papa León XIV, se han inscrito 800 mil personas para la misa en la Base Aérea de Las Palmas, programada para el 16 de noviembre en Lima.Foto: Andina/Composición LR
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A pocos días de la visita del papa León XIV al Perú, alrededor de 800 mil personas ya se inscribieron para participar en la misa que ofrecerá el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima. Así lo informó monseñor Guillermo Inca Pereda, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana en RPP, quien también precisó que cerca de 500 mil fieles se registraron para el encuentro religioso en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.

El representante de la Iglesia señaló que quienes no consiguieron una inscripción podrán acudir a ambos lugares y acceder a los espacios disponibles, siempre que exista capacidad. El ingreso se organizará de manera ordenada y estará sujeto a que los recintos alcancen su aforo.

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Misa del papa León XIV en Las Palmas y Pimentel: ¿cómo ingresar si no conseguiste una entrada?

En declaraciones a RPP, monseñor Guillermo Inca explicó que las personas sin registro también podrán ingresar a la Base Aérea de Las Palmas, aunque deberán ubicarse en las zonas más alejadas de donde estarán los asistentes inscritos. La entrada se permitirá hasta completar la capacidad del recinto, por lo que recomendó considerar las condiciones de acceso y las disposiciones de seguridad.

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Una posibilidad similar se habilitará para la misa en las Pampas de Pimentel, donde también se permitirá el ingreso de fieles sin ticket, conforme a la disponibilidad del espacio. Además, Inca pidió evitar objetos que puedan representar un riesgo para los asistentes e informó que se distribuirán gratuitamente cerca de cuatro millones de unidades de agua, gracias a la donación de una empresa.

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