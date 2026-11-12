RMP sobre expresidentes durante discurso del papa León XIV: “Algunos tienen muertos durante su gestión”

La periodista Rosa María Palacios cuestionó la presencia de varios asistentes en el discurso que ofreció el papa León XIV en el Gran Teatro Nacional. En 'Sin guion' recordó que algunos de los exmandatarios invitados registraron muertes durante sus gobiernos y relacionó esta situación con el mensaje del pontífice sobre la necesidad de abordar los episodios dolorosos del pasado con justicia.

“Ahí tenías sentados a varios expresidentes, Dina Boluarte, Jerí, Balcázar, algunos tienen muertos durante su gestión”, comentó Palacios al referirse a los asistentes a la ceremonia. La periodista también pidió a los políticos reflexionar sobre las palabras del sumo pontífice y rechazó que su llamado se interprete como una invitación a dejar atrás las responsabilidades por lo ocurrido.

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“Todos los políticos deberían escuchar con absoluta reflexión: 'Los sucesos del pasado deben ser tratados con justicia y sensibilidad', nada de borrón y cuenta nueva”, enfatizó.

Durante su intervención, el pontífice sostuvo que "los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad" y dijo que las experiencias dolorosas de una nación no deben quedar al margen de las decisiones de sus gobernantes. También pidió fortalecer la confianza en las instituciones y promover el encuentro entre quienes mantienen posiciones distintas.

Dina Boluarte, José Jerí, Manuel Merino y José María Balcázar asistieron al discurso del papa León XIV

Entre los asistentes al encuentro en el Gran Teatro Nacional estuvieron los asistentes Dina Boluarte, José Jerí, Manuel Merino y José María Balcázar. Los asistentes acudieron a escuchar el mensaje del pontífice.

La presencia de algunos de ellos tiene antecedentes políticos cuestionados. Manuel Merino dejó la Presidencia apenas cinco días después de asumir el cargo, en noviembre de 2020, tras las movilizaciones nacionales que terminaron con la muerte de dos jóvenes y decenas de heridos por la represión policial. Por su parte, el Gobierno de Dina Boluarte estuvo marcado por las muertes durante las protestas contra su gestión, que también motivaron cuestionamientos e investigaciones.