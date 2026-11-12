Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue el rezo de la Hora Tercia, su encuentro con fieles, la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y las últimas noticias de su segunda jornada
Por la tarde, liderará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, programada para las 18:00 horas.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora inicia la agenda del papa León XIV este jueves 12 de noviembre en Lima?
La agenda del papa León XIV para este jueves 12 de noviembre comenará a las 09:30 a.m., con un encuentro privado con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.
El papa León XIV cumplirá hoy, jueves 12 de noviembre, su primera jornada completa en Lima, con una agenda que incluye encuentros con los obispos del Perú, representantes de la sociedad civil y una visita al monasterio de Las Nazarenas para rezar ante la imagen del Señor de los Milagros. Por la tarde, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, programada para las 18:00 horas.
Papa León XIV en Lima: sigue EN VIVO su agenda de este jueves 12 de noviembre, con encuentro de obispos y vigilia en el Estadio Nacional
Papa León XIV recuerda a los incas y compara a los obispos con los chasquis
Durante su mensaje a los obispos, el papa León XIV evocó el Camino Inca y a los chasquis para explicar la misión pastoral de la Iglesia: “El obispo es el mensajero que porta la buena nueva del Evangelio”, señaló al comparar su labor con la de quienes recorrían el Tahuantinsuyo llevando mensajes.
Foto: Difusión
León XIV agradece muestras de preocupación por su salud
El papa León XIV dirigió un discurso a los obispos del Perú, durante el cual agradeció a los presentes por su preocupación por su salud y expresó su alegría por reencontrarse con los peruanos: “Algunos saben que habían algunos que decían que no iba a venir, pero Dios es grande. Y de verdad estoy contento de estar con ustedes”.
“Un pueblo que no renuncia a la esperanza”
Monseñor Carlos García destacó la fe de los peruanos y recogió el llamado del papa León XIV a construir “una paz desarmada y desarmante”, que pase por “la conversión social y personal”.
Obispos reciben al papa
El monseñor Carlos Enrique García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, dio la bienvenida al papa León XIV y advirtió sobre la situación del país: “Encuentra a un Perú golpeado por la miseria. La desigualdad es constante, (estamos) amenazados por la violencia y la seguridad”.
Papa León XIV ingresa al Palacio Arzobispal para reunirse con los obispos del Perú
El papa León XIV llegó al Palacio Arzobispal de Lima, donde ingresó para sostener un encuentro privado con los obispos del Perú.
Foto:
Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, entrega las llaves de la ciudad al papa León XIV
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, entregó las llaves de la ciudad al papa León XIV durante una ceremonia oficial por su visita al Perú, este jueves 12 de noviembre. Como parte del acto, el pontífice también recibió una camiseta de la selección peruana de fútbol y firmó el libro de visitantes ilustres de la capital.
Foto: Difusión
Papa León XIV llega a Las Nazarenas y reza frente a la imagen del Señor de los Milagros
El papa León XIV llegó al Monasterio de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, donde realizó una parada breve para rendir un corto homenaje frente a la imagen del Señor de los Milagros.
Foto: Difusión
Papa León XIV aborda el papamóvil y recorre el Centro de Lima rumbo a Las Nazarenas
El papa León XIV abordó el papamóvil para continuar su recorrido por las calles del Centro Histórico de Lima rumbo al Monasterio de Las Nazarenas, donde realizará una parada para rezar ante la imagen del Señor de los Milagros. En el trayecto, cientos de fieles se congregan en las avenidas para saludar al pontífice y expresarle muestras de afecto.
Foto: Difusión
Papa León XIV sale de la Nunciatura Apostólica rumbo a Centro de Lima
El papa León XIV salió de la Nunciatura Apostólica para dirigirse al Centro Histórico de Lima, donde cumplirá las primeras actividades públicas de su agenda de este jueves 12 de noviembre. El pontífice se trasladará hasta el Centro Cívico y, posteriormente, abordará el papamóvil para continuar su recorrido hacia la Plaza Mayor, donde lo esperan cientos de fieles.
Foto: Difusión
Papa León XIV reúne a cerca de 2.000 fieles en la Plaza de Armas de Lima
Jóvenes y familias llegaron desde las 5 a. m. para recibir al pontífice entre cánticos, banderolas y mensajes de bienvenida, a la espera de sus actividades en el Centro Histórico.
Devotos del Señor de los Milagros se congregan en Las Nazarenas a la espera del papa León XIV
Devotos del Señor de los Milagros, vestidos con las tradicionales túnicas moradas, se congregan en los exteriores de la Iglesia de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, a la espera de la llegada del papa León XIV. El pontífice tiene previsto realizar una parada en el templo este jueves 12 de noviembre para rezar ante la imagen del Cristo Moreno.
Foto: MARTIN BERNETTI / AFP
¿A qué hora inicia la agenda del papa León XIV este jueves 12 de noviembre en Lima?
La agenda del papa León XIV para este jueves 12 de noviembre comenará a las 09:30 a.m., con un encuentro privado con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.
Rutas y accesos para llegar y salir del Estadio Nacional por la vigilia del Papa León XIV con los jóvenes
Para asistir a la vigilia y encuentro juvenil en el Estadio Nacional, ten en cuenta las rutas habilitadas del transporte público, los paraderos autorizados y las zonas especiales para buses este 12 de noviembre:
- Corredor Azul: Circulará por la Av. Arequipa, contando con paraderos autorizados en ambos sentidos a la altura del Jr. Manuel Corpancho y del Jr. Dagnino (cerca del Jr. Natalio Sánchez).
- Corredor Morado: Realizará su recorrido por la Av. Manco Cápac, con paraderos autorizados ubicados a la altura de la Plaza Manco Cápac, el Jr. Unanue y la Av. Isabel la Católica.
- Metropolitano: Operará a través de la Vía Expresa, teniendo como punto principal de llegada y salida la Estación Estadio Nacional (ubicada a la altura del Jr. Sebastián Barranca).
- Zonas de estacionamiento de buses: Se habilitarán espacios especiales en la Plaza Manco Cápac (entre Av. 28 de Julio y Av. Bausate y Meza) para los buses con destino hacia Ate, y entre la Av. Isabel la Católica y el Jr. Italia para los buses que se dirijan hacia Miraflores, Surco y Villa El Salvador.
Foto: ATU
¿Cómo llegar y salir de la Plaza de Armas por el encuentro con el Papa León XIV, hoy 12 de noviembre?
Si quieres asistir al encuentro con el papa León XIV en el centro de Lima, ten en cuenta las rutas habilitadas del transporte público y los accesos peatonales para acercarte a la Plaza de Armas:
- Corredor Azul: Circulará por la Av. Tacna y la Av. Garcilaso de la Vega, contando con paraderos activos a la altura del Jirón Callao y el Jirón Moquegua.
- Corredor Morado: Realizará su recorrido habitual por la Av. Abancay, con paraderos activos ubicados en el Jirón Amazonas y el Jirón Cuzco.
- Metropolitano: Operará a través de la Av. Emancipación y el Jr. Lampa, siendo las estaciones Tacna y Jirón de la Unión los puntos más cercanos para descender.
- Accesos peatonales: Una vez que bajes de tu bus, podrás ingresar caminando hacia la Plaza de Armas únicamente por el Jirón Conde de Superunda, el Jirón Callao o el Jirón de la Unión, debido al perímetro de restricción policial en la zona.
Foto: Difusión
Plaza de Armas se llena de fieles que esperan la llegada del papa León XIV a la Catedral de Lima
Cientos de fieles se congregan en los alrededores de la Plaza de Armas de Lima para presenciar el paso del papa León XIV, quien tiene previsto llegar a la Catedral de Lima como parte de las actividades programadas para este jueves 12 de noviembre. Los asistentes aguardan con banderas peruanas, pancartas y muestras de fe para saludar al pontífice durante su recorrido por el Centro Histórico.
Foto: Melissa Landa / URPI-LR
ATU modifica rutas del Metropolitano y corredor Azul por actividades del papa León XIV en el Centro de Lima
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó sobre modificaciones temporales en los recorridos del Metropolitano y el corredor Azul debido al plan de seguridad establecido por las actividades del papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima el día de hoy jueves 12 de noviembre.
Estos son los cambios en las rutas del Metropolitano:
- Ruta C: llegará únicamente hasta la estación Central.
- Ruta A: circulará por la avenida Alfonso Ugarte y tendrá como única parada la estación Quilca.
- Servicios Expresos y ruta D: mantendrán su circulación habitual por las avenidas España y Alfonso Ugarte.
En el caso del corredor Azul, debido al cierre del puente Santa Rosa en ambos sentidos, sus unidades modificarán temporalmente su recorrido. Los buses circularán por la avenida Pizarro, continuarán por las avenidas Alfonso Ugarte y Colmena, y luego retomarán su ruta habitual.
Papamóvil del papa León XIV llega a la avenida España
El papamóvil llegó a la avenida España, en el cruce con la avenida Garcilaso de la Vega, donde esperará al papa León XIV para trasladarlo hacia el Centro Histórico de Lima. Antes de dirigirse a la Plaza Mayor, el pontífice realizará una parada en el monasterio de Las Nazarenas para rezar ante la imagen del Señor de los Milagros.
Foto: Difusión
¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV este jueves 12 de noviembre en Lima?
El pontífice tendrá una jornada marcada por encuentros religiosos, actividades públicas y una vigilia multitudinaria. Estas son las principales actividades previstas en su agenda:
- 09:30 horas: encuentro con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal.
- 10:20 horas: celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima.
- 11:30 horas: encuentro con representantes de la sociedad civil en la plaza de la Catedral.
- 18:00 horas: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.
- 20:00 horas: cena privada con los obispos en la Nunciatura Apostólica.