Cuenta regresiva en Chiclayo para recibir al papa León XIV: papamóvil ya está en Lambayeque y el Vaticano supervisa los preparativos El papamóvil llegó a Lambayeque y está bajo custodia en el Grupo Aéreo N.° 6. El recorrido incluyó el santuario Virgen de la Paz y una clínica para evaluar atención sanitaria.

Una comisión del Vaticano inspeccionó diversos lugares de la agenda papal, como el santuario Virgen de la Paz y la capilla San Oscar Romero, para garantizar un recibimiento adecuado.

Una comisión del Vaticano inspeccionó diversos lugares de la agenda papal, como el santuario Virgen de la Paz y la capilla San Oscar Romero, para garantizar un recibimiento adecuado. Foto: Andina/Composición LR

Chiclayo vive los días previos a la llegada del papa León XIV con los preparativos en marcha y la expectativa de los fieles . A tres días de su visita pastoral, prevista para el 13 y 14 de noviembre de 2026, el papamóvil ya se encuentra en Lambayeque y una comisión del Vaticano llegó a la ciudad para revisar los lugares que formarán parte de la agenda del pontífice.

El recorrido de la delegación incluyó distintos espacios religiosos, instalaciones sanitarias y puntos previstos para las actividades oficiales. La inspección comprendió el santuario Virgen de la Paz, el Grupo Aéreo N.° 6, la capilla San Oscar Romero y las pampas de Pimentel, donde se celebrará una de las principales actividades de la visita.

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Papamóvil ya está en Chiclayo: así será el recorrido del papa León XIV durante su visita

El papamóvil llegó a Lambayeque el 10 de noviembre y fue recibido en las instalaciones del Grupo Aéreo N.° 6. Desde esa base aérea se organizará su utilización durante los desplazamientos del pontífice, especialmente en las pampas de Pimentel, donde se celebrará una de las principales actividades de su visita pastoral.

El vehículo será empleado para trasladar a León XIV por el interior del recinto ante la presencia de miles de peregrinos y fieles que llegarán desde diferentes partes del país. Además, el obispo de la diócesis local señaló que no se descarta que el Santo Padre también realice un recorrido por algunas de las principales vías de Chiclayo a bordo del papamóvil.

La llegada del vehículo se produjo mientras una comisión del Vaticano inspeccionaba los escenarios incluidos en la agenda papal. La delegación visitó el santuario Virgen de la Paz para revisar los accesos y espacios de recepción, además de una clínica local, donde evaluó la infraestructura sanitaria y los protocolos de atención ante posibles emergencias. También acudió a la capilla San Oscar Romero, en el distrito de La Victoria.

Pimentel y el centro de Chiclayo ultiman detalles para recibir al pontífice

En las pampas de Pimentel, los equipos de trabajo avanzan con los últimos preparativos para la misa que celebrará el papa León XIV. Las labores comprenden el montaje del escenario principal, la delimitación de los sectores destinados al público y la instalación de los sistemas de sonido para la ceremonia religiosa.

El acondicionamiento también alcanza al parque principal de Chiclayo, donde las intervenciones ingresaron a su etapa final. Los trabajos incluyen la habilitación de accesos peatonales y vehiculares, así como la distribución de los espacios que utilizarán las delegaciones y los asistentes durante las actividades oficiales.

Mientras continúan estas labores, el personal técnico mantiene las coordinaciones para facilitar la circulación en los distintos puntos de la ciudad. La preparación de ambos escenarios forma parte de las acciones previas a la llegada del pontífice, programada para los días 13 y 14 de noviembre.