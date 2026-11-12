Beca 18 convocatoria 2027: revisa si figuras entre los 59.392 aptos, el puntaje mínimo para pasar y dónde descargar exámenes pasados Los postulantes pueden consultar la lista oficial en el sitio web de Beca 18 y recibirán notificaciones a través de su casilla electrónica del sistema Sibec.

El examen constará de 60 preguntas y el puntaje mínimo para aprobar varía: 84 puntos para la modalidad Ordinaria y 66 para las modalidades especiales.

El examen constará de 60 preguntas y el puntaje mínimo para aprobar varía: 84 puntos para la modalidad Ordinaria y 66 para las modalidades especiales. Foto: Andina/Composición LR

Más de 59.000 peruanos fueron declarados aptos para rendir el examen nacional de preselección de Beca 18, convocatoria 2027. La evaluación se realizará el domingo 22 de noviembre de manera presencial y simultánea en todas las regiones del país, según informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

De los más de 62.000 inscritos, un total de 59.392 postulantes acreditó los requisitos para continuar en el proceso. Los participantes pueden consultar la relación oficial en la página web del concurso y recibirán una notificación en su casilla electrónica del módulo Sibec con los datos de su evaluación.

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Beca 18 2027: ¿cómo consultar la lista de los 59.392 postulantes aptos?

Para verificar si estás entre los seleccionados, debes ingresar a la página oficial de Beca 18 y revisar la lista de postulantes aptos para rendir el examen. Pronabec también notificó a cada participante mediante su casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec).

Además, los postulantes recibirán por ese medio información sobre el local asignado, la hora de evaluación y otros detalles. El centro de examen estará ubicado cerca del domicilio que cada participante registró durante su inscripción.

¿Cuántos puntos necesitas para pasar el examen de Beca 18 y dónde practicar?

La evaluación tendrá 60 preguntas: 30 de competencias matemáticas y otras 30 de competencias lectoras. Cada respuesta correcta otorgará dos puntos, por lo que el puntaje máximo será de 120.

El mínimo exigido dependerá de la modalidad de postulación. En la modalidad Ordinaria se deberán alcanzar 84 puntos, mientras que en las modalidades especiales el requisito será de 66 puntos. Además, los participantes necesitarán obtener los mejores resultados para avanzar a la etapa final.