La faceta rockera del papa León XIV: esta era su canción favorita durante sus años en el norte del Perú Víctor Palacios y Jorge Navarro, quienes fueron sus monaguillos durante su primera misión pastoral, recordaron los paseos a la playa y las actividades que compartían con Robert Prevost en la década de 1980.

Antes de convertirse en el papa León XIV, Robert Prevost también disfrutaba de la música rock. Durante sus primeros años de labor pastoral en el norte del Perú, el entonces sacerdote compartía paseos a la playa con un grupo de niños de la parroquia Sagrada Familia, en los que solía escuchar una canción que se convirtió en su favorita: 'Life Is Life', de la banda austriaca Opus.

El recuerdo fue compartido por Víctor Palacios y Jorge Navarro, dos de sus antiguos monaguillos, en una entrevista con TV Perú. Ambos recordaron la cercanía que mantuvieron con el hoy pontífice durante su primera misión pastoral en el país, entre 1985 y 1986.

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León XIV escuchaba 'Life Is Life' durante sus paseos a la playa

Jorge Navarro, quien conoció a Robert Prevost hace 41 años, recordó que el entonces sacerdote organizaba salidas al mar para compartir con los menores. No solo se encargaba de llevar alimentos y bebidas para todos, sino que también elegía la música que acompañaba esos momentos.

"Es maravilloso lo vivido con él recordando ahora esos paseos. Cuando nos llevaba al mar y la pasábamos tan bonito. Él era muy ordenado. Llevaba su cooler con sanguchitos y refrescos para todos. Ahí ponía su canción 'Life Is Life', era su tema favorito", relató Navarro.

Los exmonaguillos también señalaron que Prevost asistía a conciertos de rock en el norte del país, una faceta que recuerdan ahora que regresó al Perú como sumo pontífice.

Los otros recuerdos de sus exmonaguillos en el norte del Perú

La cercanía del entonces padre Prevost con los niños no se limitaba a los paseos. También los llevaba al cine y promovía que participaran en actividades deportivas y de formación, como karate, natación y oratoria.

Víctor Palacios recordó que estas experiencias estaban acompañadas de disciplina y buscaban incentivar el desarrollo de los pequeños. Ambos formaron parte de un grupo de aproximadamente 40 monaguillos de la parroquia Sagrada Familia durante los años 1985 y 1986.

Ahora, Palacios y Navarro esperan reencontrarse con León XIV el 16 de noviembre, durante la misa de despedida que el pontífice celebrará en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.