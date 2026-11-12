Incidente durante recorrido del papa León XIV: joven ingresa a zona restringida y policías intervienen La mujer logró pasar el cerco instalado para el recorrido del pontífice y fue intervenida por agentes de la Policía antes de acercarse a la caravana oficial.

Una joven logró acceder a la zona restringida durante el traslado del papa León XIV en el Centro Histórico de Lima, generando un incidente con la seguridad.

Una joven logró acceder a la zona restringida durante el traslado del papa León XIV en el Centro Histórico de Lima, generando un incidente con la seguridad. composición

Una joven protagonizó un incidente durante el traslado del papa León XIV hacia la Nunciatura Apostólica, luego de que lograra ingresar a la zona restringida establecida para el recorrido del pontífice por las calles del Centro Histórico de Lima.

El hecho ocurrió en medio de la concentración de cientos de fieles que se apostaron a lo largo de la ruta para saludar al papa. La mujer consiguió pasar el cerco de seguridad y acceder momentáneamente a la calzada por donde se desplazaba la comitiva oficial.

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La situación generó una rápida reacción del personal encargado del resguardo del pontífice. Agentes de la Policía Nacional intervinieron a la joven y la retiraron del área restringida antes de que pudiera aproximarse a los vehículos de la caravana.

El incidente no pasó a mayores y el recorrido del papa León XIV continuó con normalidad rumbo a la Nunciatura Apostólica.

Amplio despliegue de seguridad por recorrido del papa León XIV

El traslado del pontífice se desarrolló bajo un amplio operativo de seguridad debido a la gran cantidad de personas que se concentraron en las calles para verlo pasar. La PNP instaló vallas y cercos en distintos puntos de la ruta, además de disponer personal para controlar el acceso a las zonas por donde debía avanzar la comitiva.

Durante la jornada, las autoridades pidieron a los asistentes respetar las áreas restringidas y evitar acercamientos a la caravana papal, debido al riesgo que supone ingresar a la vía durante el desplazamiento de los vehículos oficiales.

El episodio ocurrió luego de la actividad del papa León XIV en la Plaza Mayor de Lima, donde participó en actos protocolares y tuvo un momento que llamó la atención de los asistentes: acompañó con entusiasmo la interpretación de “Contigo Perú”.

El pontífice permanecerá en Lima como parte de su visita apostólica al Perú. Su agenda de este jueves incluye actividades con representantes de la Iglesia y encuentros con fieles, en una jornada que mantiene un importante despliegue de seguridad en distintos puntos de la capital.