Susana Baca: la voz incómoda que canta por la reconciliación Frente al papa León XIV. La galardonada cantante y activista de 82 años se presentará hoy en la Plaza de Armas. Su entorno señala que prepara una canción para “nuestros tiempos”.

Hasta la raíz. La mexicana Natalia Lafourcade escribió esta canción inspirada en su país. Cuando Susana Baca la escuchó, conectó inmediatamente y pensó que se trataba de uno de los mejores temas de una generación de artistas y que debía ser dedicada a los desaparecidos. La versionó para su disco Maestra vida. Unos años después, en 2023, cantaron juntas en un concierto en Lima y, en el escenario, Baca dijo que era un homenaje a los jóvenes fallecidos en las protestas sociales. Fue ovacionada.

Quizá por ello, un sector reaccionó en contra de su presentación frente al papa León XIV. “Sectores de la derecha la quisieron sacar del programa”, dijo Carlos Cornejo en LR+. La exministra de Cultura y educadora es la artista peruana con más reconocimientos a nivel internacional en este momento, pero también es activista, grabó una canción para la ONU, ha participado en marchas y muestra su postura política en sus redes sociales, donde incluso ha pedido votar por determinados candidatos.

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“Enumerar los premios y presentaciones internacionales de Susana Baca no va a convencer a sus críticos, pero eso no es lo que le preocupa”, nos dicen desde su entorno cercano. “Soy una mujer afortunada. Mi camino de hoy tiene luces, mucha luz, paz y alegría”, escribió en un post de Facebook cuando confirmó su presentación. Quien a lo largo de su carrera siempre ha sido frontal en las entrevistas, esta vez decidió no tener el protagónico y, más bien, pidió “orar por el Perú” y la reconciliación. “Voy a salir a cantar con mi corazón elevado a Dios… No voy a dar ningún decir antes de ese acto maravilloso. Estos actos sagrados no son para exhibirlos, sino más bien son actos de recogimiento, sagrados y de espíritu”.

El músico y productor Gustavo de la Torre asistió con Susana Baca a los Latin Grammy 2025 cuando ella recibió el gramófono a la Excelencia. En ese escenario, volvió a cuestionar al Gobierno y le dedicó el premio a la generación Z. “No debemos quitarle la libertad de protesta”.

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De la Torre es parte de la generación de jóvenes artistas que trabajan con la cantante, quien además reivindica el rap comparando a sus intérpretes con la función que hacía la generación de Mercedes Sosa. “Para ella no es solamente seguir su propio camino, sino labrar para todos. Crecer en comunidad y no solamente en Perú, sino en Latinoamérica. Por otro lado, es una persona a la que no le gusta quedarse callada”.

Susana Baca le dedicó el Grammy a la generación Z.

La cantante tiene afinidad con el discurso de León XIV, recibió con emoción la invitación para cantar en la Plaza de Armas y decidió preparar un poema musicalizado. “Pero estamos, lamentablemente, en un momento de parcialización extrema; la gente cree en el algoritmo de TikTok y en la posverdad. Susana ha sido una artista incómoda para el sector de la derecha por defender a los chicos que salieron a protestar; ha hecho vídeos contra Dina, contra todo el mundo”.

En una entrevista con La República, Baca recordó a Pepe Mujica y comentó que volvería a la política solo si recibe una invitación de alguien como él. “Es el padre de toda la movida política, de nosotros, de todos. Fue un hombre tan honesto. Él decía: ‘Si quieres plata, no tienes que ser político’. Al cierre de esta edición, nos confirmaron que cantará hoy en la Plaza de Armas. “Pueden esperar de ella mucho corazón y alma. Es una artista que bota el alma con cada nota y tiene una conexión emocional con el público. Líricamente está preparando algo fuerte para nuestros tiempos, digamos, entonces va a ser bonito escucharla”, dice De la Torre, quien está grabando un documental de la PUCP sobre la visita del papa.

La presentación de Susana Baca también llega en un momento personal y profesional importante: las grabaciones de su documental, una película que dirige Josué Méndez. “Creo que será, sobre todo, acerca de esta parte que yo tengo de ser una imagen de los afrodescendientes. Aún somos un país racista, lamentablemente”, declaró en esa entrevista y agregó: “Hacer cultura es hacer política”. ❖

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