Chiclayo sorprenderá al papa León XIV con una estola gigante de 45 metros inspirada en su etapa como obispo Estudiantes de Diseño y Gestión de la Moda de Senati elaboraron a mano la pieza, que será instalada en la fachada de su sede en Chiclayo como homenaje al pontífice durante su visita al Perú.

Un homenaje monumental al papa León XIV se llevará a cabo en Chiclayo con una estola de 45 metros, confeccionada por estudiantes de Senati, inspirada en su vestimenta litúrgica.

Un homenaje monumental al papa León XIV se llevará a cabo en Chiclayo con una estola de 45 metros, confeccionada por estudiantes de Senati, inspirada en su vestimenta litúrgica. Foto: difusión

El vínculo del papa León XIV con Chiclayo tendrá un homenaje de grandes dimensiones. Estudiantes de Diseño y Gestión de la Moda de Senati confeccionaron una estola de 45 metros de largo, inspirada en la vestimenta litúrgica que utilizaba Robert Prevost durante su etapa como obispo de esta ciudad, antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica.

La monumental pieza, elaborada completamente a mano, será colocada en la fachada de Senati Chiclayo y se extenderá desde el séptimo hasta el segundo piso del edificio. La iniciativa busca expresar el cariño y reconocimiento de los jóvenes lambayecanos hacia el pontífice, quien mantiene un estrecho vínculo con esta región del norte peruano.

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Estola de 45 metros fue elaborada con bordados y detalles dorados

La pieza destaca por sus bordados, relieves tridimensionales y delicados detalles dorados, resultado del trabajo colaborativo de estudiantes de cuarto y sexto ciclo. Entre las participantes del proyecto figuran Sandra Trujillo, Yamilet Díaz y Luz García, quienes también han recibido reconocimientos en eventos de moda realizados en Chiclayo.

La confección de la estola fue parte del evento Senati Design – Bienvenido León XIV, realizado el 10 de noviembre en el frontis de la Catedral de Lambayeque. Durante la actividad se presentó el desfile 'Fe, Moda y Tradición', que reunió 33 creaciones inspiradas en la riqueza cultural y religiosa del Perú.

Jóvenes de Senati presentaron 33 diseños inspirados en la fe y la cultura peruana

Las propuestas incorporaron símbolos de la fe católica, elementos arquitectónicos, expresiones artesanales y costumbres regionales. Cada diseño pasó por un proceso de investigación, elaboración de bocetos, selección de materiales, patronaje, confección y acabados, bajo la dirección del diseñador de modas e instructor de Senati, Nolberto Gonzales Riojas.

El desfile se organizó en coordinación con la Municipalidad Provincial de Lambayeque. Para Gustavo Taboada, director zonal de Senati Lambayeque, la actividad permitió mostrar el resultado de la preparación técnica y creativa de los estudiantes.

"Este desfile es una muestra de lo que nuestros estudiantes son capaces de lograr cuando combinan creatividad con una sólida preparación técnica. Detrás de cada diseño hay conocimientos, investigación y muchas horas de trabajo", destacó.

La iniciativa cobra un significado especial por la visita apostólica de León XIV al Perú y su paso por Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost desarrolló una importante labor pastoral como obispo. Con la estola gigante y las 33 propuestas de moda, los jóvenes buscan convertir su formación profesional en una expresión de fe, identidad regional y reconocimiento al pontífice.