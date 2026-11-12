Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este jueves 12 de noviembre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy jueves 12 de noviembre
Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy jueves 12 de noviembre | Composición LRComposición LR
Por
google iconLa República en Google

¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 12 de noviembre? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este jueves 12 de noviembre?

  • Aries: Tendrás que paralizar tu agenda laboral para atender temas familiares que no lograste resolver. En el amor, esa persona tiene la intención de escucharte y de resolver todo malentendido.
  • Tauro: Es posible que tengas que gestionar temas laborales con alguien obstinado. Esa persona necesitará ver sus errores para reconocer que siempre tuviste la razón. En el amor, expresa tus sentimientos.
  • Géminis: No te conviene ser impulsivo ni tomar decisiones a la ligera. Es posible que cometas un error si no evalúas con calma todo el panorama. En el amor, no te ilusiones y conoce más a esa persona.
  • Cáncer: Estás siendo evaluado por tus superiores. Demuestra tu capacidad y en poco tiempo recibirás una importante oferta laboral. En el amor, no juzgues tanto si también has cometido errores.
  • Leo: No puedes estar aferrado a la pena o a ese mal momento. Invierte tu energía en crear estrategias que te saquen de esta situación. Si actúas de manera estratégica todo se tornará a tu favor.
  • Virgo: Tu manera de ser tan calma y serena está haciendo que te ganes la confianza y el cariño del entorno que te rodea. En el amor, nace una amistad que con el tiempo se convertirá en algo más.
  • Libra: No estás siendo muy tolerante con ese compañero que viene cometiendo constantes errores. Tus indicaciones no están siendo del todo claras. Mejora tu comunicación y todo cambiará.
  • Escorpio: No puedes manejar tantas cosas sin ningún apoyo. Necesitarás delegar y encontrarás apoyo en un compañero que tiene buena voluntad. En el amor, esa persona insistirá. No la sigas evadiendo.
  • Sagitario: Para resolver un problema no puedes generar otros increpándole a tus compañeros los malos resultados de esa gestión. Mantén la diplomacia o habría mayores conflictos de los que imaginas.
  • Capricornio: Te detendrás por un momento y evaluarás los resultados de toda tu gestión. Serás consciente de los errores que cometiste por acelerarte y empezarás a ser más cauto. Todo mejorará.
  • Acuario: Tienes en claro la estrategia a seguir para salir de ese problema, pero el temor a equivocarte puede estar limitándote. Confía en tu capacidad y pasa a la acción. Hoy todo lo resolverás.
  • Piscis: Surge un inconveniente que no veías venir. Tendrás que estar alerta y prepararte para hacer un cambio en tu agenda. A pesar de las tensiones, todo lo podrás manejar y llevar a buen puerto.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue el minuto a minuto de su llegada, su primer discurso y su ingreso a la Nunciatura Apostólica tras su discurso en el Gran Teatro Nacional

Resultados de La Tinka del miércoles 11 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este jueves 12 de noviembre?

Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este miércoles 11 de noviembre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este martes 10 de noviembre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este lunes 9 de noviembre?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Susana Baca: la voz incómoda que canta por la reconciliación

Papa León XIV a Keiko Fujimori: “Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad”

Papa León XIV exige a Keiko Fujimori preocuparse por las personas con problemas de salud mental y discapacidad