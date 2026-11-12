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Diputados rechazan asistencia de Dina Boluarte al encuentro con el papa León XIV: “Sinvergüenza”

Congresistas de distintas bancadas criticaron la participación de la expresidenta Dina Boluarte en el Gran Teatro Nacional y cuestionaron su vestimenta durante el inicio de la gira apostólica del papa León XIV en el Perú.

Diputados rechazan asistencia de Dina Boluarte al encuentro con el papa León XIV: “Sinvergüenza”
Diputados rechazan asistencia de Dina Boluarte al encuentro con el papa León XIV: “Sinvergüenza” | Composición/LR
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Diversos diputados del oficialismo y la oposición rechazaron la presencia de la expresidenta Dina Boluarte en la ceremonia con el papa León XIV, realizada el pasado miércoles 11 de noviembre en el Gran Teatro Nacional de San Borja.

Los legisladores cuestionaron la asistencia de la exmandataria al evento oficial que abrió la gira apostólica del pontífice en el Perú, así como el uso de un vestido blanco que incumplió el código establecido para la ocasión.

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Al ser consultada sobre la participación de Boluarte, la diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, calificó el hecho como “una muestra más de cinismo. ¿Qué mensaje puede ella venir a escuchar de un hombre que está hablando de justicia social? Imposible”.

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En esa misma línea, la parlamentaria Rossana Alayza, del Partido del Buen Gobierno, también expresó su indignación al señalar que era “Inaceptable” que Bolaurte se encontrara en el lugar. Además, agregó que estaba mal vestida. “No puede ni cumplir el protocolo”.

Por su parte, el diputado Javier Cipriani, de Renovación Popular, se sumó a las críticas contra la presencia de la exjefa de Estado, cuyo gobierno registró decenas de fallecidos en las protestas. "Sí, sin vergüenza, como ella sola sigue siendo una sinvergüenza".

Sobre el incumplimiento del código de vestimenta, la diputada Andrea Medina, de Obras, detalló que el protocolo del Vaticano reserva el color blanco únicamente para las reinas católicas y exige tonos oscuros para los demás asistentes.

“El protocolo es vestirse de negro. Quiere llamar la atención”, sostuvo la legisladora, quien añadió que Boluarte “no es ni reina”, sino “una expresidenta nada más”.

La legisladora Roxana Rocha, también integrante de Renovación Popular, manifestó su desacuerdo respecto a la gestión del evento y señaló que fue “un error haberla invitado”.

El papa llegó a Lima

El encuentro en el Gran Teatro Nacional de Lima marcó el inicio de la agenda oficial del papa León XIV en el país, donde dirigió un mensaje centrado en el respeto a las comunidades y el avance hacia la paz.

Durante su intervención frente a la presidenta Keiko Fujimori, autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, el sumo pontífice recordó los años que vivió en el territorio peruano y destacó el vínculo cercano que mantiene con la nación.

"Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", afirmó el pontífice al inaugurar su recorrido pastoral.

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