Víctimas de violencia buscan ser escuchadas por León XIV, pero no todas tienen asegurada una audiencia Mientras el papa inicia este miércoles su visita al Perú, sobrevivientes del Sodalicio, familiares de víctimas de crímenes de Estado y de las protestas de 2022 y 2023 buscan reunirse con él. El Vaticano confirmó un encuentro con víctimas de abusos eclesiásticos, pero no ha precisado quiénes participarán.

El papa León XIV llega al Perú el 11 de noviembre, en medio de expectativas por parte de víctimas que buscan justicia y reparación.

El papa León XIV llega al Perú el 11 de noviembre, en medio de expectativas por parte de víctimas que buscan justicia y reparación. Foto: CNDDHH

El papa León XIV llega este miércoles 11 de noviembre al Perú en medio de las expectativas de distintos grupos de víctimas que buscan hacerle llegar sus demandas de justicia, reparación y verdad. Mientras el Vaticano confirmó que el pontífice se reunirá en Lima con personas que sufrieron abusos por parte de miembros del clero y de otras instancias de la Iglesia, familiares de víctimas de crímenes atribuidos al Estado y de las protestas sociales también reclaman un espacio para ser escuchados.

La visita, que se extenderá hasta el 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, representa una oportunidad para que estos colectivos expongan sus casos ante el pontífice. Sin embargo, no todos tienen una audiencia confirmada. La agenda pública de este miércoles contempla su llegada a las 5.30 p. m. a la Base Aérea Grupo 8, en el Callao; una visita a Palacio de Gobierno y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. No figura una reunión con los familiares que han solicitado su intervención.

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La Santa Sede anunció, antes del inicio de la gira latinoamericana, que León XIV se reuniría con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia. Este tipo de encuentros ya formó parte de sus recientes viajes apostólicos a España y Francia. Durante su paso por Argentina, el pontífice también recibió a 5 sobrevivientes de abusos eclesiásticos.

Sobre las limitaciones de la agenda papal, el cardenal y arzobispo de Lima, Carlos Castillo, señaló que una visita de este tipo deja poco tiempo frente a la magnitud de los problemas y las solicitudes que recibe el pontífice. En el programa Sin Guión, de La República, explicó que León XIV ha buscado conversar con algunas personas que sufrieron abusos, pero que la selección de quienes podrán reunirse con él depende de su propia agenda. Consultado sobre el malestar que puede generar que no todos sean recibidos, Castillo pidió tener “paciencia”.

Sobrevivientes del Sodalicio reclaman justicia y reparación

Uno de los grupos que busca reunirse con León XIV es el de los sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana, organización suprimida por el Vaticano en 2025 tras las denuncias de abusos sexuales, físicos, psicológicos y de poder cometidos contra sus integrantes.

La Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas (AVJRD) solicitó que una delegación de sus integrantes tenga un encuentro con el papa durante su permanencia en el país. La organización acompaña a más de 50 víctimas directas vinculadas al Sodalicio y a su entorno, y considera que ser escuchadas representa un paso necesario para alcanzar justicia y reparación.

El pedido se suma a una carta pública suscrita por 33 sobrevivientes el 26 de octubre. En ella, cuestionaron que la disolución de la organización no haya resuelto las demandas pendientes ni establecido todas las responsabilidades. También reclamaron transparencia sobre el proceso de supresión y el destino de los bienes vinculados al grupo.

Aunque el nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco Gualtieri, confirmó que León XIV se reunirá en Lima con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero, todavía no se conoce quiénes integrarán esa delegación ni si incluirá a representantes del Sodalicio.

Familiares de víctimas de crímenes de Estado envían carta al papa

Otro grupo que busca llegar al pontífice está integrado por familiares de personas asesinadas o desaparecidas en casos de violencia atribuida a agentes del Estado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En una carta pública dirigida a León XIV, 25 familiares de víctimas de La Cantuta, Barrios Altos, El Frontón, Cabitos, los Sótanos del SIE y otros casos le pidieron que escuche sus testimonios y contribuya a la búsqueda de verdad y justicia.

Entre los firmantes figuran Andrea Gisela Ortiz, hermana de Enrique Ortiz Perea, una de las víctimas de La Cantuta; familiares de Melissa Alfaro, periodista asesinada con un sobre bomba en 1991; de Hugo Bustíos, asesinado en Ayacucho en 1988; de Inti Sotelo, fallecido durante las protestas del 14 de noviembre de 2020; y de Víctor Santisteban Yacsavilca, quien murió durante las manifestaciones de enero de 2023.

Los familiares advierten que, pese al paso de las décadas, no han obtenido respuestas sobre el paradero de sus seres queridos ni justicia por los crímenes. También cuestionan las leyes de amnistía y la falta de avances en la búsqueda de más de 22.750 personas desaparecidas, cifra que citan en su pronunciamiento.

En el documento, los firmantes sostienen que algunos sectores de la Iglesia estarían tomando decisiones para impedir que sus historias lleguen al papa. Por ello, le piden que interceda ante quienes puedan aportar información sobre las personas detenidas que luego desaparecieron y que todavía no han sido ubicadas.

"A través suyo, pedimos que quienes puedan colaborar con la verdad y la ubicación de nuestros desaparecidos nos digan dónde están", expresan.

Los familiares también apelan a la trayectoria de León XIV en el Perú. Antes de asumir el pontificado, Robert Prevost se pronunció sobre el indulto concedido a Alberto Fujimori en diciembre de 2017 y sostuvo que el expresidente debía pedir perdón personalmente a cada una de sus víctimas para avanzar hacia una reconciliación. Su llamado fue más allá de una declaración general: señaló que el perdón debía reconocer las injusticias concretas por las que Fujimori había sido juzgado.

Además, durante sus años de labor pastoral en Trujillo, Prevost participó en iniciativas para exigir la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El sacerdote Ramiro Castillo, quien compartió esa etapa con él, relató que la comunidad agustina reunió firmas para respaldar la creación de ese organismo. Ese antecedente cobra relevancia frente a los familiares que ahora le piden intervenir para que la búsqueda de verdad y justicia no pierda espacio en la agenda pública.

Su pedido no se limita a una audiencia protocolar: buscan que el papa escuche directamente a quienes llevan décadas reclamando respuestas y que quienes tengan información sobre el paradero de los desaparecidos la entreguen a sus familias.

Deudos de las protestas viajarán para pedir justicia

A estos reclamos se suman los familiares de las víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte. La Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las Protestas Sociales anunció que una delegación partirá de Juliaca este jueves 12 hacia Cusco para coordinar con deudos de otras regiones un posible acercamiento con León XIV durante su visita del domingo 15.

Su presidente, Raúl Samillán, explicó que buscan exponer ante el pontífice las demoras en las investigaciones por las muertes y lesiones registradas durante las movilizaciones, así como la falta de atención a los heridos y sus familiares.

El reclamo ocurre mientras los procesos judiciales avanzan con lentitud. Según información de la Defensoría del Pueblo difundida en octubre, el Ministerio Público tramitaba 51 carpetas fiscales por estos hechos. De ellas, 19 se encontraban en etapa intermedia y solo dos habían llegado a juicio oral.

Los familiares esperan que León XIV interceda ante las autoridades peruanas para evitar que las investigaciones continúen dilatándose y se garantice el acceso a la justicia y la reparación.

Una audiencia pendiente para las víctimas

Los distintos pedidos coinciden en una demanda: que el pontífice escuche a quienes todavía esperan justicia por los abusos y la violencia que sufrieron ellos mismos o sus familiares. Sin embargo, mientras el encuentro con víctimas de abusos eclesiásticos ya fue anunciado por la Nunciatura, las solicitudes de los familiares de víctimas de crímenes de Estado y de las protestas sociales todavía no tienen una audiencia confirmada.

La visita de León XIV también contempla, el 12 de noviembre, un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano; el 15, una actividad con fieles en Cusco y otra con representantes de los pueblos amazónicos en Pucallpa. Ninguna de estas actividades ha sido anunciada como una reunión específica con los colectivos de víctimas que reclaman su atención.