Papa León XIV: así luce la Plaza de Armas a un día de la llegada del sumo pontífice al Perú Preparativos avanzan en la Plaza Mayor de Lima, donde se instalan estrados, pantallas y luces. También se colocarán baños portátiles en calles aledañas para los asistentes.

La llegada del papa León XIV al Perú, prevista para el miércoles 11 de noviembre, está cada vez más cerca. A pocas horas de que el sumo pontífice pise suelo peruano, los preparativos para recibirlo continúan en la Plaza Mayor de Lima, espacio que Robert Prevost visitará tras su arribo.

El espacio se encuentra cercado con vallas metálicas y en su interior diversos especialistas trabajan para dejar lista la instalación de estrados, pantallas y equipos de luces que recibirán a León XIV luego de su paso por Uruguay y Argentina durante su gira en Sudamérica.

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En calles aledañas a la Plaza de Armas también se observan baños portátiles que serán puestos a disposición del público que participará en las actividades programadas para la jornada del miércoles.

Plaza Mayor de Lima

¿A qué hora llega el papa León XIV al Perú?

El papa León XIV llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre a las 5.30 p. m., como parte de su visita apostólica, que se desarrollará hasta el lunes 16 y comprenderá actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

De acuerdo con el itinerario oficial, el santo padre partirá desde Buenos Aires, Argentina, a las 2.00 p. m. y aterrizará en la Base Aeronaval del Callao a las 5.30 p. m. Allí se realizará su recepción oficial antes de trasladarse a Palacio de Gobierno.

Papa León XIV: ¿Qué actividades realizará el 11 de noviembre tras llegar al Perú?

La agenda contempla una ceremonia de bienvenida a las 6.15 p. m. en Palacio de Gobierno y, media hora después, una visita a la presidenta de la República. Luego, a las 7.45 p. m., el pontífice participará en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Debido a esta última actividad, la Línea 1 del Metro de Lima informó que la estación Cultura permanecerá cerrada desde las 4.00 p. m. hasta el término del servicio del miércoles 11 de noviembre. Las otras 25 estaciones de la Línea 1 continuarán operando con normalidad. Recién al día siguiente, jueves 12, la estación La Cultura retomará su atención en su horario habitual.