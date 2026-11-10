Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Sociedad

Papa León XIV: así luce la Plaza de Armas a un día de la llegada del sumo pontífice al Perú

Preparativos avanzan en la Plaza Mayor de Lima, donde se instalan estrados, pantallas y luces. También se colocarán baños portátiles en calles aledañas para los asistentes.

Plaza Mayor de Lima
Plaza Mayor de Lima | Foto: Marco Cotrina / La RepúblicaFoto: Marco Cotrina / La República
Por
google iconLa República en Google

La llegada del papa León XIV al Perú, prevista para el miércoles 11 de noviembre, está cada vez más cerca. A pocas horas de que el sumo pontífice pise suelo peruano, los preparativos para recibirlo continúan en la Plaza Mayor de Lima, espacio que Robert Prevost visitará tras su arribo.

El espacio se encuentra cercado con vallas metálicas y en su interior diversos especialistas trabajan para dejar lista la instalación de estrados, pantallas y equipos de luces que recibirán a León XIV luego de su paso por Uruguay y Argentina durante su gira en Sudamérica.

Video destacado

🔴 EN VIVO | PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA I COBERTURA DE SU VISITA A CÓRDOBA | 10 de noviembre | #lr

En calles aledañas a la Plaza de Armas también se observan baños portátiles que serán puestos a disposición del público que participará en las actividades programadas para la jornada del miércoles.

LR Focus
Plaza Mayor de Lima

Plaza Mayor de Lima

Puedes ver

Recorrido del papa León XIV por Perú: qué regiones visitará, qué lugares recorrerá y cuál será su agenda oficial

lr.pe

¿A qué hora llega el papa León XIV al Perú?

El papa León XIV llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre a las 5.30 p. m., como parte de su visita apostólica, que se desarrollará hasta el lunes 16 y comprenderá actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

De acuerdo con el itinerario oficial, el santo padre partirá desde Buenos Aires, Argentina, a las 2.00 p. m. y aterrizará en la Base Aeronaval del Callao a las 5.30 p. m. Allí se realizará su recepción oficial antes de trasladarse a Palacio de Gobierno.

Papa León XIV: ¿Qué actividades realizará el 11 de noviembre tras llegar al Perú?

La agenda contempla una ceremonia de bienvenida a las 6.15 p. m. en Palacio de Gobierno y, media hora después, una visita a la presidenta de la República. Luego, a las 7.45 p. m., el pontífice participará en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Debido a esta última actividad, la Línea 1 del Metro de Lima informó que la estación Cultura permanecerá cerrada desde las 4.00 p. m. hasta el término del servicio del miércoles 11 de noviembre. Las otras 25 estaciones de la Línea 1 continuarán operando con normalidad. Recién al día siguiente, jueves 12, la estación La Cultura retomará su atención en su horario habitual.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV EN VIVO en Argentina: sigue el minuto a minuto de la segunda misa, sus recorridos, mensajes, preparativos para su llegada al Perú

El Gran Corso de Wong y Metro regresa a Lima tras 7 años: cuándo será y qué novedades tendrá esta edición

Erika Villalobos impacta al posar junto a Aldo Miyashiro y Gia Rosalino, novia del actor: “Qué suerte…”

Sociedad

Paro confirmado: más de 50 empresas de transporte suspenderán servicio este martes por extorsiones

Condenan a policía de tránsito por recibir S/3.000 para no multar a chofer ebrio en San Juan de Miraflores

Más lluvias en Lima: Senamhi advierte precipitaciones en estos distritos durante los próximos días

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Tensión en las Cámaras del Congreso: Óscar Reto cuestiona a Miguel Torres por el debate de la ley de presupuesto

Cámara de Diputados EN VIVO: diputados debatirán este martes la derogación de tres leyes procrimen

Congreso: Comisión de Ética aprueba informe que recomienda investigar al diputado Víctor Piñán