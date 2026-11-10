Los ocho años de Robert Prevost en Chiclayo: “Prevost antes de León XIV: respuestas desde Chiclayo”

La historia de Robert Prevost en Perú recién se está contando. No hay peruano que no se siga preguntando cómo así existe un papa que no solo pasó casi 21 años en nuestro país, sino que, por propia voluntad, se nacionalizó peruano.

En poco más de dos décadas, no pocas cosas se pueden llegar a hacer y Prevost estuvo en los años más difíciles de la historia peruana contemporánea. Sabe de las virtudes y problemas de la sociedad peruana. Con el hoy papa León XIV no hay cuentos. Por eso es importante, y además suscita interés, saber de lo que hizo en sus años en Perú, en especial en el norte. Del tiempo que pasó en Perú, ocho años los vivió en Chiclayo. No dejemos de tener en cuenta que uno de los puntos centrales de su discurso al ser nombrado papa fueron las palabras dedicadas a su diócesis de Chiclayo, en donde estuvo ocho años desde el 2014.

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Se deduce, entonces, que el paso de Prevost tiene muchas páginas por escribirse. En tal sentido, no debería sorprendernos que, durante su visita y posteriormente a esta, estemos siendo testigos de una bibliografía que no hará otra cosa que crecer en títulos que nos aproximen a los años de León XIV en el país.

Prevost es un personaje redondo. El norte peruano ha adquirido un protagonismo superlativo en los últimos tiempos; lo que sucede allí impacta en todo el país. Una mirada a los años que estuvo en Chiclayo nos ofrece una idea muy clara de aquello que está remeciendo al país en estos momentos. Por eso es importante conocer ese tiempo de Prevost en Chiclayo. Como se señaló líneas atrás, con él no hay cuentos. Estuvo en donde quemaban las cosas y lo hizo movido por la fe. Escuchó todo y lo vio todo.

Este 2026 nos ha traído varios títulos sobre Robert Prevost en Perú. En este sentido, llama la atención un libro que está por presentarse en estos días; una obra publicada en el mismo Chiclayo, cuyos autores, los periodistas Rosa Chambergo Montejo y Daniel Vera Vera, reúnen las entrevistas que le hicieron a Prevost entre el 2015 y el 2023 en el volumen Prevost antes de León XIV: respuestas desde Chiclayo (Grupo Expresión).

La presentación se llevará a cabo este miércoles 11, a las 6:00 p.m. en el Club de la Unión de Chiclayo.

Consignamos la nota de prensa para los interesados.

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Prevost antes de León XIV: Respuestas desde Chiclayo es el libro que publican los periodistas del Semanario Expresión, de Perú, Rosa Chambergo Montejo y Daniel Vera Vera, quienes entre el 2015 y el 2023 realizaron diversas y amplias entrevistas al entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost Martínez, hoy líder de la Iglesia Católica.

“Prevost antes de León XIV: respuestas desde Chiclayo”. Imagen: Difusión.

La organización y compilación de los diálogos, entre ellos el último que concedió a un medio de comunicación peruano, Expresión, antes de viajar a Roma como cardenal, permite a los lectores conocer aspectos muy claros de la visión religiosa, social y política del ahora papa. En las respuestas hay, incluso, revelaciones de lo que sería la responsabilidad que Prevost asumió desde el 8 de mayo del 2025. Una de esas afirmaciones fue: "Chiclayo estará en el corazón de la Iglesia, en el Vaticano", pronunciada en abril del 2023.

El libro, de 150 páginas e ilustrado con fotografías de la labor episcopal de Robert Prevost, se publica con el sello del Grupo Expresión. El contenido aborda desde la primera vez que el obispo habló con los autores, donde cuenta cuáles eran los propósitos de su labor episcopal, hasta su despedida del Perú, y el mensaje que dejó para su diócesis: "¡Chiclayo, camina! ¡Lambayeque, levántate!".

Puntos clave como la doctrina social de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, la lucha contra la corrupción, el cuidado del medioambiente y del patrimonio histórico son expuestos en la publicación, todo en las propias palabras del líder católico.

Hay otros pasajes relevantes como las entrevistas virtuales que ofreció Prevost a Expresión durante la pandemia del Covid-19 y contó con detalle cómo gestionó las plantas de oxígeno para Chiclayo, permitiendo salvar cientos de vidas. Asimismo, se presentan los diálogos del obispo en los meses previos a la visita de Francisco al Perú, donde él reflexiona sobre cómo deben prepararse los católicos para recibir a un papa.

“Este trabajo, fruto de la labor periodística de Rosa Amelia Chambergo Montejo y Daniel Gustavo Vera Vera, del Semanario Expresión, nos ofrece la oportunidad de volver sobre las palabras, los gestos y el testimonio pastoral de un hombre que supo ganarse el cariño y la confianza de nuestro pueblo. A través de estas páginas podemos descubrir no solamente el pensamiento de un obispo, sino también la riqueza de su calidad humana, su sensibilidad pastoral y su profundo compromiso con el Evangelio”, señala monseñor Edison Farfán Córdova, obispo de Chiclayo y prologuista del libro.

Las conversaciones que Robert Prevost sostuvo con Rosa Chambergo y Daniel Vera quedaron grabadas en video y son parte del archivo periodístico de Expresión.

El libro será presentado el miércoles 11 de noviembre, a las 6.00 p. m. en el Club de la Unión de Chiclayo, como antesala a la esperada visita del santo padre al Perú y su retorno a su querida diócesis.