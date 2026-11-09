León XIV se reúne con cinco víctimas de abusos sexuales del clero en Argentina y promete reforzar la protección en la Iglesia El papa León XIV escuchó sus testimonios y se comprometió a reforzar las medidas de protección dentro de la Iglesia. Sin embargo, las 43 exnumerarias auxiliares del Opus Dei que denunciaron presunta trata de personas y reducción a la servidumbre quedaron fuera del encuentro, pese a que solicitaron una audiencia durante meses.

El papa León XIV se reunió con cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero o en instituciones de la Iglesia católica en Argentina. Durante el encuentro, que duró más de una hora, escuchó individualmente sus testimonios y recibió propuestas para mejorar la atención a quienes sufrieron estos delitos. La Santa Sede informó que el pontífice asumió el compromiso de reforzar las medidas de protección, bienestar y acompañamiento dentro de la institución.

La audiencia privada tuvo lugar antes de que el papa acudiera a la Universidad Católica Argentina (UCA) para participar en un encuentro con representantes del mundo del trabajo. De acuerdo con el comunicado del Vaticano, León XIV expresó su cercanía a los sobrevivientes, los bendijo y agradeció que compartieran sus experiencias. También extendió su compromiso a las personas afectadas que no pudo recibir personalmente.

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La comunicación oficial no precisó quiénes fueron los cinco asistentes, cuándo ocurrieron los abusos ni qué instituciones estuvieron involucradas. La falta de información contrastó con los reclamos de organizaciones y víctimas que, desde hace tiempo, exigen respuestas a la jerarquía eclesiástica y medidas concretas frente a estos hechos.

Las 43 exnumerarias del Opus Dei quedaron fuera de la audiencia

Según el medio español elDiario.es, entre quienes no participaron estuvieron las 43 exnumerarias auxiliares del Opus Dei que denunciaron a responsables de esa organización por presunta trata de personas y reducción a la servidumbre. El grupo había solicitado una audiencia con el pontífice durante meses y difundió un video para pedir que sus testimonios fueran escuchados.

Nélida Ruiz Díaz y María Dominga Godoy forman parte de las denunciantes. Ambas relataron que ingresaron a la institución a lo largo de la adolescencia, bajo promesas de formación religiosa, pero que terminaron dedicadas a tareas domésticas durante años. Godoy aseguró que permaneció sometida a controles y manipulaciones desde los 14 hasta los 33 años. "Tenía que obedecer, tenía que pedir permiso, tenía que hacer lo que me decían", afirmó.

Ruiz Díaz, por su parte, sostuvo que llegó a limpiar diez baños y trabajar hasta 20 horas al día sin recibir un salario. "Empecé a madurar y a darme cuenta, aunque ya muy tarde, de que eso era una vida de esclavitud", declaró. El Opus Dei rechaza las acusaciones y sostiene que la figura penal invocada no corresponde con los hechos denunciados.

Otro foco de preocupación está en Córdoba, donde más de una docena de familias reportaron presuntos abusos sexuales contra menores en el jardín de infantes de la parroquia del Niño Dios, en Villa Carlos Paz. Las acusaciones apuntan al sacerdote Alejandro Nicola, apartado de sus funciones mientras avanzan las investigaciones judiciales y eclesiásticas.

Abogados cuestionan el secretismo del encuentro con las víctimas

Antes de la reunión, Sergio Salinas Giordano, representante de sobrevivientes y director para América Latina de ECA Global, cuestionó que el Vaticano no ofreciera detalles sobre los casos ni sobre las medidas adoptadas contra los presuntos responsables.

"Es una noticia que choca con la transparencia y la prevención", afirmó al portal web Religión Digital. El abogado señaló que no se sabe si los denunciados fueron sometidos a la justicia penal, si quedaron apartados de sus funciones o si las víctimas recibieron asistencia de las autoridades estatales.

Salinas Giordano también advirtió que el comunicado provocó malestar entre los sobrevivientes. "Genera descontento y no esperanza en la Iglesia", sostuvo, y anunció que buscarán respuestas ante los organismos de protección del Vaticano y directamente ante el papa.