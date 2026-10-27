Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos cometidos por miembros de la Iglesia durante su visita a Perú, Argentina y Uruguay La Santa Sede busca generar espacios para el diálogo y apoyo a quienes han sufrido violencia clerical, con el fin de fomentar la recuperación y la protección dentro de la comunidad eclesial.

La agenda del papa León XIV en Latinoamérica incluirá encuentros con personas que sufrieron abusos por parte de integrantes del clero y de la Iglesia. La gira, prevista del 6 al 17 de noviembre en Uruguay, Argentina y Perú, contempla estos espacios de diálogo para escuchar a los sobrevivientes y expresarles el respaldo de la institución, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede tras confirmar el viaje apostólico.

El Vaticano señaló que el propósito de las reuniones es acompañar a quienes padecieron esta violencia, facilitar caminos de recuperación y reforzar la protección dentro de la comunidad eclesial. La iniciativa forma parte de una línea de actuación que el santo pontífice también desarrolló en sus recientes visitas a España y Francia, donde escuchó testimonios de víctimas y abordó la responsabilidad de la Iglesia frente a estos casos.

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La agenda del Papa en Latinoamérica contempla acompañamiento y medidas de protección para las víctimas

La Santa Sede indicó que León XIV busca que las personas afectadas encuentren apoyo durante su proceso de sanación y que la Iglesia sea un entorno seguro desde el punto de vista humano y espiritual. El objetivo anunciado incluye atender las necesidades de los sobrevivientes y promover condiciones que impidan que estos delitos vuelvan a ocurrir.

Los encuentros con víctimas no son una práctica exclusiva del actual pontificado. Benedicto XVI se reunió con sobrevivientes durante sus viajes a Estados Unidos en 2008, así como en visitas al Reino Unido, Australia y Alemania. Posteriormente, Francisco sostuvo encuentros similares en Chile, Irlanda, Portugal y Bélgica. En el caso de León XIV, antes de sus compromisos en el extranjero, el Papa ya había recibido en el Vaticano a integrantes de la junta directiva de Ending Clergy Abuse, a quince sobrevivientes en Bélgica y a David Ryan, un irlandés que sufrió abusos durante su infancia en un colegio de Dublín.

León XIV se reúne con víctimas de abusos en Madrid y Lourdes y plantea una ruta de verdad, justicia y reparación

El 8 de junio, en Madrid, León XIV recibió a integrantes del Proyecto Repara, una iniciativa de la arquidiócesis, en la Nunciatura. La reunión se realizó a puerta cerrada y permitió escuchar los testimonios de personas afectadas. El Pontífice expresó su cercanía y la de la comunidad eclesial, además de comprometerse a considerar las propuestas recibidas para avanzar hacia una Iglesia segura, capaz de ofrecer consuelo y recuperación a quienes sufrieron abusos.

El 27 de septiembre, en Lourdes, Francia, el Papa mantuvo otro encuentro privado que se extendió durante dos horas. Cinco de los siete participantes describieron posteriormente la reunión en una rueda de prensa. León XIV planteó la necesidad de actuar con vigilancia y determinación, siguiendo una ruta basada en la verdad, la justicia, el perdón y la reparación, con el fin de consolidar una cultura de prevención y protección. Días después, durante el vuelo de regreso de Metz a Roma, sostuvo que los abusos sexuales son un problema humano que, cuando ocurre dentro de la Iglesia, también puede herir profundamente o destruir la vida de fe. Por ello, afirmó que la institución tiene una responsabilidad particular de acompañar a las víctimas y ayudarlas a encontrar sanación.