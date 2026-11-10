Tensión en las Cámaras del Congreso: Óscar Reto cuestiona a Miguel Torres por el debate de la ley de presupuesto El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, criticó al senador Miguel Torres por el supuesto manejo unilateral del debate sobre el Presupuesto 2027-2028. Reto cuestionó la programación de la sesión de la Comisión Directiva sin asegurar la participación de todos los diputados. En tanto, el fujimorista anunció que el presupuesto se reduciría S/ 400 millones para la lucha contra El Niño.

La sesión de la Comisión Directiva fue reprogramada para este martes a la 1 p.m. Foto: Composición/LR

La sesión de la Comisión Directiva fue reprogramada para este martes a la 1 p.m. Foto: Composición/LR

El presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, Óscar Reto, cuestionó a su homólogo del Senado, Miguel Torres, por el debate y elaboración del proyecto de la Ley de Presupuesto 2027-2028 en la Comisión Directiva. A través de un video difundido en redes sociales, Reto criticó que Torres pretenda manejar este tema como una competencia exclusiva del Senado y recordó que la discusión presupuestal no le corresponde únicamente a dicha cámara.

"(El presupuesto) es el instrumento institucional que sostiene el trabajo de ambas cámaras", expresó.

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En esa misma línea, el diputado cuestionó que el último viernes 6 de noviembre la Cámara Alta programara una sesión para evaluar el proyecto de más de 500 páginas, sin garantizar la participación plena de todos los integrantes de la cámara que dirige. Ante esta situación, solicitaron reprogramar la audiencia para que también puedan analizar la propuesta presentada por el Gobierno de Fujimori, la cual, según reveló, "fue elaborada sin consulta ni participación de la Cámara de Diputados".

"Miren, para aprobar cualquier presupuesto, el requisito mínimo e indispensable es recabar las necesidades de los implicados, sus proyecciones de actividad y contar con el tiempo adecuado y necesario para revisarlo, analizarlo y debatirlo a fondo. No se trata de enviarlo al último momento para presionar una aprobación a ciegas, aduciendo premuras y fechas que se vencen", recalcó.

Las declaraciones de Reto se produjeron luego de que Torres anunciara que se proyecta reducir S/400 millones del presupuesto del Congreso para el próximo año. Asimismo, adelantó que devolverán S/300 millones correspondientes a este año para la lucha contra el fenómeno El Niño.

Por su parte, Torres responsabilizó a la ausencia de los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por no alcanzar el quórum necesario para desarrollar la sesión. Asimismo, señaló que, debido a la frustrada reunión, no pudieron anunciar la “buena noticia” sobre la reducción del presupuesto del Congreso. "Esta era una segunda parte de las medidas de austeridad que veníamos implementando dentro del Congreso", dijo.

Cabe precisar que, si bien este año la presidencia del Congreso recae en el Senado, el próximo periodo estará a cargo de la Cámara de Diputados.

Al respecto, Reto volvió a cuestionar a Torres. "Nos resulta preocupante que se emitan declaraciones y se fijen cifras de manera unilateral, ignorando por completo la posición institucional de la Cámara de Diputados. Si bien la prudencia financiera y el ahorro son importantes, estos jamás deben traducirse en asfixiar el funcionamiento ni limitar las funciones constitucionales de las Cámaras del Congreso", señaló.

Asimismo, el diputado exigió respeto hacia la cámara que dirige. "La responsabilidad financiera y la transparencia comienzan por casa, lo cual se demuestra respetando el equilibrio de poderes y los procedimientos institucionales".

Reprograman sesión sobre el presupuesto 2027-2028

La sesión fue reprogramada oficialmente para este martes a la 1:00 p. m., con el objetivo de permitir la revisión de los acuerdos técnicos antes de la instalación del Pleno de la Cámara de Diputados. De esta manera, la directiva parlamentaria busca garantizar la asistencia de los legisladores convocados, previo al inicio de la sesión plenaria, prevista para las 3:00 p. m.