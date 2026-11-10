Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Keiko Fujimori quiere viaje durante visita del Papa León XIV ft. Cardenal Castillo | Sin Guion con Rosa María Palacios

EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Política

Tensión en las Cámaras del Congreso: Óscar Reto cuestiona a Miguel Torres por el debate de la ley de presupuesto

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, criticó al senador Miguel Torres por el supuesto manejo unilateral del debate sobre el Presupuesto 2027-2028. Reto cuestionó la programación de la sesión de la Comisión Directiva sin asegurar la participación de todos los diputados. En tanto, el fujimorista anunció que el presupuesto se reduciría S/ 400 millones para la lucha contra El Niño.

La sesión de la Comisión Directiva fue reprogramada para este martes a la 1 p.m. Foto: Composición/LR
La sesión de la Comisión Directiva fue reprogramada para este martes a la 1 p.m. Foto: Composición/LR
Por
google iconLa República en Google

El presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, Óscar Reto, cuestionó a su homólogo del Senado, Miguel Torres, por el debate y elaboración del proyecto de la Ley de Presupuesto 2027-2028 en la Comisión Directiva. A través de un video difundido en redes sociales, Reto criticó que Torres pretenda manejar este tema como una competencia exclusiva del Senado y recordó que la discusión presupuestal no le corresponde únicamente a dicha cámara.

"(El presupuesto) es el instrumento institucional que sostiene el trabajo de ambas cámaras", expresó.

Video destacado

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA NO SERÁ ALCALDE: ¡LA LEY SE RESPETA! | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En esa misma línea, el diputado cuestionó que el último viernes 6 de noviembre la Cámara Alta programara una sesión para evaluar el proyecto de más de 500 páginas, sin garantizar la participación plena de todos los integrantes de la cámara que dirige. Ante esta situación, solicitaron reprogramar la audiencia para que también puedan analizar la propuesta presentada por el Gobierno de Fujimori, la cual, según reveló, "fue elaborada sin consulta ni participación de la Cámara de Diputados".

LR Focus
Puedes ver

Prestar cuentas bancarias para recibir dinero de extorsiones será castigado con hasta 15 años de cárcel

lr.pe

"Miren, para aprobar cualquier presupuesto, el requisito mínimo e indispensable es recabar las necesidades de los implicados, sus proyecciones de actividad y contar con el tiempo adecuado y necesario para revisarlo, analizarlo y debatirlo a fondo. No se trata de enviarlo al último momento para presionar una aprobación a ciegas, aduciendo premuras y fechas que se vencen", recalcó.

Las declaraciones de Reto se produjeron luego de que Torres anunciara que se proyecta reducir S/400 millones del presupuesto del Congreso para el próximo año. Asimismo, adelantó que devolverán S/300 millones correspondientes a este año para la lucha contra el fenómeno El Niño.

Por su parte, Torres responsabilizó a la ausencia de los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por no alcanzar el quórum necesario para desarrollar la sesión. Asimismo, señaló que, debido a la frustrada reunión, no pudieron anunciar la “buena noticia” sobre la reducción del presupuesto del Congreso. "Esta era una segunda parte de las medidas de austeridad que veníamos implementando dentro del Congreso", dijo.

Puedes ver

Francis Allison alerta de que Jeanette Alonzo no juraría como alcaldesa: “Un enredo originado por López Aliaga”

lr.pe

Cabe precisar que, si bien este año la presidencia del Congreso recae en el Senado, el próximo periodo estará a cargo de la Cámara de Diputados.

Al respecto, Reto volvió a cuestionar a Torres. "Nos resulta preocupante que se emitan declaraciones y se fijen cifras de manera unilateral, ignorando por completo la posición institucional de la Cámara de Diputados. Si bien la prudencia financiera y el ahorro son importantes, estos jamás deben traducirse en asfixiar el funcionamiento ni limitar las funciones constitucionales de las Cámaras del Congreso", señaló.

Asimismo, el diputado exigió respeto hacia la cámara que dirige. "La responsabilidad financiera y la transparencia comienzan por casa, lo cual se demuestra respetando el equilibrio de poderes y los procedimientos institucionales".

Reprograman sesión sobre el presupuesto 2027-2028

La sesión fue reprogramada oficialmente para este martes a la 1:00 p. m., con el objetivo de permitir la revisión de los acuerdos técnicos antes de la instalación del Pleno de la Cámara de Diputados. De esta manera, la directiva parlamentaria busca garantizar la asistencia de los legisladores convocados, previo al inicio de la sesión plenaria, prevista para las 3:00 p. m.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tensión en las Cámaras del Congreso: Óscar Reto cuestiona a Miguel Torres por el debate de la ley de presupuesto

León XIV a Argentina EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la llegada del papa a Córdoba para la misa histórica

Precio del dólar hoy en Perú, martes 10 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Política

Francis Allison alerta de que Jeanette Alonzo no juraría como alcaldesa: “Un enredo originado por López Aliaga”

Bernie Navarro: "Perú es clave (...) Hay interés en invertir en infraestructura portuaria"

Pedro Castillo: Director de Barbadillo será removido por contrato de su hija en despacho de Juntos por el Perú

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Tensión en las Cámaras del Congreso: Óscar Reto cuestiona a Miguel Torres por el debate de la ley de presupuesto

Francis Allison alerta de que Jeanette Alonzo no juraría como alcaldesa: “Un enredo originado por López Aliaga”

Bernie Navarro: "Perú es clave (...) Hay interés en invertir en infraestructura portuaria"