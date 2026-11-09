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EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
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"Es un milagro de Dios": el testimonio de Marta Torres conmovió hasta las lágrimas al papa León XIV en Argentina

El papa León XIV escuchó conmovido el testimonio de Marta Griselda Torres, una mujer de 78 años que superó el abandono y las dificultades en el Pequeño Cottolengo de Claypole, Argentina.

Torres, con parálisis cerebral y ceguera, compartió su historia marcada por el abandono y las dificultades. Foto: Captura.
Torres, con parálisis cerebral y ceguera, compartió su historia marcada por el abandono y las dificultades. Foto: Captura.
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El papa León XIV escuchó en silencio y terminó con los ojos llenos de lágrimas el testimonio de Marta Griselda Torres, una mujer de 78 años que vivía en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires. Nacida con parálisis cerebral y ceguera, Torres relató ante el pontífice una vida marcada por el abandono, las dificultades médicas y la búsqueda de un hogar, hasta encontrar en la institución un lugar donde se había sentido acogida y querida.

"Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí. Desde muy joven afronté muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos", contó durante el encuentro. También recordó que había recorrido distintos alojamientos transitorios sin encontrar un espacio adecuado para vivir.

Ese camino terminó en el Cottolengo, donde, según explicó, había dejado de sentirse rechazada. "Un lugar donde fui recibida, alojada y querida. Me ayudaron a no sentirme rechazada porque de tanto andar y andar y no encontrar nada, me sentía rechazada. Pero acá me siento tan feliz", expresó.

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Describió el centro como "un faro de luz" y afirmó que allí había conocido profundamente a Dios, a través de las personas que la acompañaron en la oración.

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Agradecimiento a Dios

Torres también entregó al pontífice un libro de su autoría, en el que había recogido su experiencia con la intención de acompañar a otras personas que atravesaban situaciones similares. "Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a otras personas. Se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas", le dijo.

León XIV recibió el ejemplar y le entregó un rosario. "Muchas gracias, su vida es un milagro de Dios", respondió.

La mujer aprovechó el encuentro para agradecer al papa que hubiera elegido visitar el Cottolengo y prestar atención a las personas con discapacidad. Su mensaje también reivindicó el derecho de quienes vivían en condiciones de vulnerabilidad a encontrar un lugar donde fueran recibidos, respetados y acompañados.

"Deseo que mi historia sea conocida y escuchada, porque quiero hacer el bien. Quiero que pueda servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas", afirmó.

El Pequeño Cottolengo Don Orione funciona desde 1935 en un predio de 50 hectáreas en Claypole, partido de Almirante Brown. La institución, gestionada por la congregación fundada por Luis Orione, está dedicada a la atención de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. En ese espacio residen unas 400 personas, que encuentran allí alojamiento y acompañamiento.

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