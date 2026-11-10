Perú coloca US$4.500 millones en bonos y recibe ofertas por más de US$21.000 millones

El Perú recibió ofertas de compra por más de US$21.000 millones para una emisión de bonos soberanos en el mercado internacional, casi cinco veces los US$4.500 millones que finalmente colocó. Se trata de la mayor emisión de deuda en dólares realizada por el país y de la mayor colocación de bonos sostenibles en esa moneda entre los países de América Latina.

La operación, anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se realizó en dos tramos: uno con vencimiento a 12 años y otro a 30 años. Los títulos alcanzaron tasas cupón de 6,06% y 6,45%, respectivamente.

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La demanda superó siete veces el monto que el Gobierno tenía previsto captar inicialmente. Además, participaron más de 320 cuentas de inversionistas nacionales e internacionales, cuyo interés permitió al MEF mejorar las condiciones de financiamiento durante la colocación.

Perú reduce el costo de financiamiento ante el interés de inversionistas internacionales

Uno de los resultados de la operación fue la reducción del diferencial de tasas que el Gobierno ofreció inicialmente para atraer compradores. El MEF partió de un margen de 160 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero consiguió reducirlo a 42 puntos básicos para el título a 12 años y a 40 puntos básicos para el de 30 años.

Según el MEF, el bono a 12 años consiguió una prima de nueva emisión negativa y el de 30 años no registró prima. Esto significa que el Gobierno no tuvo que ofrecer un rendimiento adicional respecto de las referencias de mercado para concretar la operación.

"Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia. La confianza de los inversionistas internacionales ha sido extraordinaria", sostuvo Cuba.

Bonos sostenibles financiarán proyectos frente al Fenómeno El Niño

Los recursos captados se enmarcan en el nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, aprobado en mayo de 2026. Entre los objetivos de financiamiento figuran proyectos de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres e infraestructura resiliente, incluidas las intervenciones frente al Fenómeno El Niño.

También se contempla financiar programas orientados a reducir brechas sociales, fortalecer la protección de las poblaciones vulnerables y promover un crecimiento económico más inclusivo.

MEF busca extender vencimientos de la deuda hasta 2038

Además de la nueva emisión, el Gobierno lanzó una oferta de intercambio de bonos globales en dólares con vencimientos en 2027, 2030 y 2031 por nuevos títulos con vencimiento en 2038.

La finalidad es mejorar el perfil de la deuda pública, al trasladar parte de las obligaciones hacia plazos más largos, y fortalecer las referencias de rendimiento de los bonos peruanos en moneda extranjera.