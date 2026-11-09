Papa León XIV regresa al Perú: conoce las rutas que recorrerá el papamóvil, horarios y agenda en Lima durante el primer día de su visita La primera jornada en Lima comenzará con su llegada al aeropuerto del Callao y un recorrido hasta el Palacio de Gobierno, donde se realizará una ceremonia de bienvenida a las 6.15 p. m.

Conoce las calles que serán cerradas durante las visita del papa León XIV en Lima

Conoce las calles que serán cerradas durante las visita del papa León XIV en Lima

La llegada del papa León XIV al Perú está prevista para este miércoles 11 de noviembre. Lima será el punto de partida de su visita apostólica, que se extenderá hasta el lunes 16 e incluirá actividades oficiales, encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y reuniones con fieles de distintas regiones.

A pocas horas de su arribo, la Conferencia Episcopal Peruana presentó el programa oficial y los recorridos que seguirá el sumo pontífice durante sus dos primeras jornadas en la capital. La agenda contempla ceremonias en Palacio de Gobierno, reuniones con representantes de la Iglesia peruana y la sociedad civil, además de una vigilia multitudinaria en el Estadio Nacional.

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Uno de los aspectos centrales será el desplazamiento del papa desde el aeropuerto del Callao hasta el Centro Histórico de Lima. Durante parte del trayecto utilizará un vehículo cerrado y, posteriormente, abordará el papamóvil para saludar a los fieles que se congreguen en las calles.

¿A qué hora llegará el papa León XIV a Lima y cuál será su recorrido?

El avión que trasladará al papa partirá del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a las 2.00 p. m. de este miércoles 11 de noviembre y aterrizará a las 5.30 p. m. en la Base Aérea del Grupo 8, en el Callao.

Desde allí, León XIV se desplazará en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. El primer punto previsto para que pueda abordar el papamóvil será la Basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en el distrito de Breña.

A partir de ese lugar, el pontífice continuará su recorrido en el vehículo descubierto por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, hasta llegar al jirón Conde de Superunda y dirigirse a Palacio de Gobierno.

El cronograma oficial establece que a las 6.15 p. m. se realizará la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno. A las 6.45 p. m., el papa sostendrá una visita protocolar con la presidenta Keiko Fujimori.

La primera jornada concluirá con un encuentro en el Gran Teatro Nacional, programado para las 7.45 p. m. Allí, León XIV dirigirá un mensaje a las autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú. Esta será una de sus primeras intervenciones públicas durante su visita al país.

¿Cuántas personas recibirán al papa León XIV en la Plaza de Armas?

La llegada del sumo pontífice también contempla una concentración de fieles en el Centro Histórico de Lima. Según monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador general de la visita apostólica, alrededor de 11.000 personas acudirían a la Plaza de Armas para recibirlo.

Por su parte, la Policía Nacional estima que entre 14.000 y 15.000 personas asistirían a la Plaza Mayor durante la primera jornada. Para organizar el ingreso, los accesos estarán habilitados desde las 11.00 a. m. y cerrarán a las 5.00 p. m.

El ingreso del papa a la Plaza Mayor está previsto entre las 6.00 y las 6.15 p. m., mientras que su salida se calcula para las 7.30 p. m. La PNP tendrá a su cargo las labores de seguridad y control durante las actividades en el Centro Histórico.

¿Cuál será la ruta del papamóvil el jueves 12 de noviembre?

La segunda jornada de la visita apostólica también contempla un recorrido por las calles de Lima. El jueves 12 de noviembre, el papa saldrá de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, en un vehículo cerrado y se dirigirá hacia el Centro Histórico.

Según la ruta difundida por la Conferencia Episcopal Peruana, León XIV llegará al Centro Cívico, donde cambiará al papamóvil para continuar su trayecto por las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, hasta llegar al jirón Conde de Superunda.

Durante este desplazamiento, el pontífice realizará una parada en el Monasterio de Las Nazarenas, ubicado en la avenida Tacna, para orar frente a la imagen del Señor de los Milagros. Así lo informó monseñor Guillermo Inca Pereda.

Este recorrido permitirá que los fieles puedan observar al santo padre durante su desplazamiento por el Centro de Lima, antes de que continúe con las actividades religiosas e institucionales programadas para ese día.

¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV el jueves 12 de noviembre?

La agenda oficial comenzará a las 9.30 a. m. con un encuentro entre León XIV y los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

A las 10.20 a. m., el sumo pontífice participará en la celebración de la Hora Media junto a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

Posteriormente, a las 11.30 a. m., encabezará el encuentro denominado 'Los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano', que se desarrollará en la plaza ubicada frente a la Catedral de Lima. Durante esta actividad ofrecerá un mensaje a los asistentes.

Por la tarde, a las 6.00 p. m., León XIV presidirá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. Esta será una de las actividades de mayor convocatoria de su paso por la capital.

La jornada concluirá a las 8.00 p. m. con una cena junto a los obispos peruanos en la Nunciatura Apostólica.

¿Qué preparativos se realizan en Lima por la visita del papa León XIV?

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció un despliegue de más de 1.000 agentes municipales para acompañar las actividades relacionadas con la visita papal. El operativo involucra a distintas áreas de la comuna, entre ellas Gestión del Riesgo, Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Servicios a la Ciudad y Movilidad.

En paralelo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) prepara un plan especial de movilidad denominado 'El Papa vuelve a casa', que contempla ocho rutas especiales del transporte convencional y más de 1.000 buses. También se prevé la ampliación de horarios de los servicios del Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios durante las jornadas de mayor actividad.

Estas medidas buscan facilitar el desplazamiento de los fieles hacia los principales puntos de concentración y reducir las complicaciones generadas por los cierres y restricciones vehiculares previstos en la capital.

¿Qué otras ciudades visitará el papa León XIV después de Lima?

Tras cumplir sus primeras actividades en la capital, León XIV viajará a Chiclayo el viernes 13 de noviembre. En esta ciudad, donde desarrolló parte importante de su labor pastoral en el Perú, celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

El sábado 14 se trasladará a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde encabezará una celebración religiosa. Al día siguiente visitará Cusco y Pucallpa, donde participará en encuentros con fieles, representantes de la piedad popular y comunidades amazónicas.

Finalmente, el lunes 16 de noviembre regresará a Lima para visitar la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebrar una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, programada para las 10.30 a. m.

La ceremonia de despedida se realizará a la 1.15 p. m. en la Base Aérea del Callao. Treinta minutos después, el papa partirá rumbo a Roma, con lo que concluirá su visita apostólica al Perú.