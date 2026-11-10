Pozuzo: conductor desaparece tras caer con su volquete al caudaloso río Huancabamba en Pasco El vehículo transportaba emulsión asfáltica hacia el centro poblado de Santa Rosa de Pozuzo. Los equipos de rescate ingresaron hasta la unidad, pero no encontraron al chofer debido a la fuerza de la corriente.

Los equipos de rescate y autoridades, incluidos miembros del Comité de Autodefensa, luchan contra la fuerte corriente del río, obstaculizando los esfuerzos de búsqueda.

Los equipos de rescate y autoridades, incluidos miembros del Comité de Autodefensa, luchan contra la fuerte corriente del río, obstaculizando los esfuerzos de búsqueda.

Un conductor identificado como Fredy Arancel Galindo desapareció luego de que el volquete que manejaba cayera desde la carretera al río Huancabamba, en el distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, región Pasco. El accidente ocurrió cuando se dirigía al centro poblado de Santa Rosa de Pozuzo.

Según informaron sus compañeros de trabajo, Galindo, natural de la Selva Central, viajaba solo y transportaba emulsión asfáltica que utilizarían en las obras de mejoramiento de la carretera mediante el sistema de bicapa.

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Tras el accidente, integrantes del Equipo de Rescate de Pozuzo, efectivos de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y compañeros del trabajador llegaron al lugar para iniciar su búsqueda.

Fuerte corriente dificulta las labores de rescate

Miembros del Comité de Autodefensa de Pozuzo también participaron en las operaciones con sus propios equipos de seguridad y arneses. Sin embargo, al ingresar hasta el volquete, encontraron la cabina completamente inundada y sin ocupantes.

Las labores de búsqueda enfrentan dificultades por el fuerte caudal del río Huancabamba, que aumentó debido a las intensas lluvias registradas en la zona. La corriente impide el ingreso seguro de los rescatistas y complica el rastreo del cauce.

Ante esta situación, los equipos de emergencia presumen que el conductor pudo ser arrastrado río abajo, posiblemente hacia el sector de Codo de Pozuzo. No obstante, las autoridades aún no confirman su ubicación ni han determinado las circunstancias exactas en las que el vehículo salió de la carretera.

Hasta el cierre de esta información, Fredy Arancel Galindo continuaba desaparecido. Las brigadas prevén ampliar la búsqueda a otros sectores del río Huancabamba y solicitaron el apoyo de los residentes que conozcan los accesos, quebradas y zonas ribereñas para aportar información que permita ubicarlo.