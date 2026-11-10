Congreso: Comisión de Ética aprueba informe que recomienda investigar al diputado Víctor Piñán El grupo de trabajo aprobó por unanimidad el informe de calificación. La municipalidad de San Juan de Lurigancho solicitó la suspensión del congresista por 120 días. Por su parte, Piñán afirmó que no cometió ningún delito. El presidente de Ética, Henry Albañil, es de la misma bancada que Piñán.

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados del Congreso aprobó por unanimidad el informe de calificación que recomienda iniciar una investigación contra el diputado Víctor Piñán Mamani.

De acuerdo con el documento, leído por la Secretaría Técnica del grupo de trabajo que preside el diputado Henry Albañil (Partido Cívico Obras), la denuncia presentada por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho comprende tres presuntos hechos irregulares. Sin embargo, dos de ellos fueron desestimados por la comisión.

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"Según la información expuesta, esta decisión responde a que se determinó que el parlamentario se encontraba realizando funciones constitucionalmente reconocidas, como atender las demandas y necesidades de la población, así como efectuar visitas de fiscalización junto con funcionarios de la Contraloría", informó la página de Comunicaciones del Congreso.

La comuna ha solicitado la suspensión del cargo y el descuento de haberes de hasta por 120 días de legislatura de Piñán.

El caso

La denuncia fue presentada por el alcalde provisional de San Juan de Lurigancho, Víctor Zelada, quien sostiene que Piñán “utilizó su investidura y plataformas de difusión masiva (transmisiones en vivo en redes sociales)” para difundir cuestionamientos falsos contra la municipalidad. Asimismo, lo acusa de atribuirle presuntos delitos de corrupción de funcionarios y vulneraciones a la neutralidad electoral.

El primer hecho ocurrió el pasado 16 de septiembre, cuando, según la denuncia, “el diputado interceptó a un vehículo de fiscalización que ejecutaba el retiro forzoso de un panel electoral no autorizado en la Alameda Malecón Checa”. Durante una transmisión en vivo, Piñán afirmó que estaban “utilizando la camioneta del Estado para llevar paneles publicitarios del partido del señor Jesús Maldonado», señala el documento.

Zelada señaló que el personal de fiscalización presente en el lugar explicó al diputado que no se estaba colocando propaganda electoral, sino retirándola. Además, precisó que los paneles habían sido instalados por terceros.

La municipalidad difundió un comunicado en sus redes sociales ese mismo día, en el que sostuvo que los videos institucionales evidenciaban que el panel había sido instalado por un vehículo particular ajeno a la comuna y que posteriormente fue retirado por personal municipal conforme a ley. Ante ello, exigió que el diputado Piñán se rectificara públicamente.

En respuesta, el diputado remitió un oficio a Maldonado en el que solicitó documentación que acreditara que el personal municipal no había instalado propaganda política. “La transparencia no puede limitarse a un comunicado de prensa. Los hechos deben demostrarse con documentos, videos, actas y responsables identificados”, se lee en el oficio en el que resaltó que todo ello se realiza acorde a su función de control político y fiscalización parlamentaria.

Posteriormente, el 22 de septiembre, se produjo el presunto segundo hecho señalado por la municipalidad. Según el oficio, el diputado acudió a un predio descampado ubicado en la urbanización Inca Manco Cápac y afirmó, durante una transmisión en vivo en redes sociales, que el alcalde Maldonado pretendía “sacar provecho” de dicho espacio.

Al respecto, Zelada aclaró que el terreno es de dominio público y que la municipalidad tiene previsto construir allí un complejo recreativo y deportivo en beneficio de todos los vecinos. “El congresista jamás cursó oficio pidiendo información sobre la titularidad del inmueble; prefirió mentir y azuzar el conflicto vecinal en campaña”, señalan.

Finalmente, el tercer hecho denunciado ocurrió el 23 de septiembre. Según explicó el alcalde provisional, ese día el diputado realizó una inspección a los trabajos de mantenimiento de la avenida Fernando Wiesse y convocó al Órgano de Control Institucional (OCI). Durante la visita, Piñán utilizó una cinta métrica para medir el borde expuesto de la pista, junto a la berma de tierra, y sostuvo que la obra no cumplía con las especificaciones técnicas.

Al respecto, citando documentación de la obra, indicaron que sí se está cumpliendo con los requisitos. “El servicio contempla calzadas principales de 4 pulgadas de espesor y vías auxiliares de 2 pulgadas. El congresista midió una vía auxiliar y exigió públicamente los parámetros de la vía principal, falseando las condiciones del contrato. (…) El espesor no se determina con una huincha”, se lee.

Víctor Piñán da sus descargos

En conversación con La República, el diputado Piñán rechazó haber incurrido en difamación y sostuvo que sus acciones se realizaron dentro del marco legal de sus facultades de fiscalización.

“Yo estoy haciendo una fiscalización a la institución, que es a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Ellos me enviaron un documento pidiendo que me rectifique, cosa que no hice porque yo estoy cumpliendo mi deber constitucional, que es el de fiscalizar y de hacer control político. Yo en ningún momento me refiero a él (Jesús Maldonado) personalmente”, expresó.

En esa línea, aseguró que la denuncia presentada ante la Comisión de Ética no le genera preocupación, ya que ha consultado con diversos especialistas que le han señalado que no ha incurrido en ningún delito ni cometido alguna irregularidad.

“Me tiene sin cuidado esta denuncia en la Comisión de Ética. Imagínense si a mí me denuncian por difamación, por haber tratado de cumplir con mis funciones, podría pasarle eso a cualquier persona”, comentó.

Además, mencionó que cuenta con inmunidad parlamentaria: “Primero se me tiene que levantar el fuero y además que me protegen porque yo no estoy haciendo absolutamente nada que vaya contra el marco constitucional”.