Oxapampa llega a Lima: café, cacao, quesos y miel de calidad premium en feria de Alameda 28 de Julio

La Feria Productiva y Cultural Oxapampa Reserva de Biosfera 2026 se llevará a cabo del 10 al 13 de septiembre en Lima. Se presentarán productos como cacao, lácteos y mermeladas. | composición LR

La Feria Productiva y Cultural Oxapampa Reserva de Biosfera 2026 se llevará a cabo del 10 al 13 de septiembre en Lima. Se presentarán productos como cacao, lácteos y mermeladas. | composición LR

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El café y la miel ya no son los únicos productos que identifican a Oxapampa. En los últimos años, productores de esta provincia de Pasco han ampliado su oferta hacia el cacao, chocolates, lácteos, charcutería, néctares, mermeladas y otros alimentos con valor agregado. Parte de esta producción llegará a Lima del 10 al 13 de septiembre, durante la Feria Productiva y Cultural Oxapampa Reserva de Biosfera 2026.

El encuentro se realizará en la Alameda 28 de Julio, frente al Parque de la Exposición, y reunirá a cerca de 50 productores y emprendedores de los ocho distritos de la provincia: Oxapampa, Villa Rica, Chontabamba, Huancabamba, Pozuzo, Puerto Bermúdez, Palcazú y Constitución.

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La actividad busca que los emprendedores puedan vender directamente sus productos al público limeño, pero también establecer contactos comerciales con tiendas, restaurantes, cafeterías y otros negocios interesados en incorporar productos de la zona.

Una oferta que va más allá del café

La diversidad productiva de Oxapampa está relacionada con sus distintos pisos ecológicos, lo que permite encontrar productos agrícolas y alimentos procesados de diferentes características.

“Nosotros tenemos una diversidad bastante amplia por tener diferentes pisos ecológicos dentro de la provincia. Entonces, eso hace que la cantidad de productos y la diversidad sea grande”, explicó Sergio Luis Gustavo Berrospi Cárdenas, jefe de la Unidad de Industrialización y Promoción Empresarial de la Municipalidad Provincial de Oxapampa.

En los módulos se ofrecerá café, miel, cacao y sus derivados, además de lácteos, charcutería, néctares, mermeladas, bebidas y artesanías. También participarán productores de cerveza artesanal y licores elaborados en la provincia.

Uno de los cambios más notorios es precisamente el crecimiento de la transformación de materias primas. “Si hacemos una remembranza, hace 10 o 15 años, la mayoría era café y miel. Ahora ya vemos que los productores han crecido, al igual que la industria de Oxapampa”, señaló Berrospi.

Los derivados del cacao también tendrán presencia con productos de cooperativas y emprendimientos de distintos distritos, algunos de los cuales han obtenido reconocimientos en competencias internacionales. La oferta incluye, además, quesos que han sido reconocidos en certámenes regionales, macroregionales, nacionales e internacionales.

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Del stand a nuevos negocios

La feria no solo apunta a las ventas durante los cuatro días. Uno de sus objetivos es que los emprendedores puedan encontrar nuevos canales para comercializar sus productos en Lima.

“Uno de los objetivos de la feria, aparte de las ventas por parte de los productores, es también poder articular y dar a conocer sus productos, hacer acuerdos comerciales con tiendas, bares, restaurantes o cafeterías”, indicó Berrospi.

Algunos emprendimientos de charcutería, néctares, mermeladas y mieles ya han conseguido colocar sus productos en tiendas especializadas y establecimientos de Lima. La feria busca ampliar esas experiencias y generar nuevos contactos comerciales.

Cultura y turismo también tendrán espacio

La propuesta incluirá actividades para que los visitantes conozcan más sobre la provincia y no se limite a una experiencia de compra.

Entre las actividades programadas figuran la Ruleta de los Sabores de Oxapampa, con preguntas y degustaciones; la experiencia fotográfica “Yo viví Oxapampa”; y el concurso “¿Cuánto sabes de Oxapampa?”, que pondrá a prueba los conocimientos de los asistentes sobre la historia, biodiversidad y cultura de la provincia.

También se realizará el flashmob “Oxapampa en Movimiento”, con expresiones artísticas vinculadas a la identidad local, y la “Hora del Emprendedor Oxapampino”, en la que los propios productores mostrarán parte de sus procesos de elaboración.

Los asistentes podrán participar, además, en el “Pasaporte Experiencia Oxapampa”, que permitirá acumular sellos tras realizar compras en los módulos y acceder a sorteos.

La feria contará también con un punto de información turística para quienes quieran conocer los atractivos naturales, culturales y gastronómicos de Oxapampa y sus ocho distritos.

“Esta feria es una ventana para Oxapampa, para poder mostrarnos y dar a conocer un poco más de nuestros productos”, sostuvo Carlos Eduardo Souza Estrella, especialista administrativo de la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Oxapampa.

Feria Productiva y Cultural Oxapampa Reserva de Biosfera 2026

📍 Alameda 28 de Julio, frente al Parque de la Exposición

📅 Del 10 al 13 de septiembre

👥 Cerca de 50 productores y emprendedores

📌 Participan los ocho distritos de Oxapampa