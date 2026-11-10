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El chef Ferran Adrià sobre las hamburguesas de McDonald’s: “No me gusta pero tengo mucho respeto, porque yo a 4 euros no sabría hacerlo mejor”

Durante el pódcast 'Fuera de Carta', el chef comparó opciones culinarias de diferentes precios, enfatizando que la calidad es más fácil de lograr con mayores márgenes de ganancia.

Ferran Adrià reconoce el mérito de McDonald's en ofrecer hamburguesas a bajo costo, destacando la dificultad de hacerlo mejor. Durante un pódcast, expresó respeto hacia la cadena por su eficiencia.
Ferran Adrià reconoce el mérito de McDonald's en ofrecer hamburguesas a bajo costo, destacando la dificultad de hacerlo mejor. Durante un pódcast, expresó respeto hacia la cadena por su eficiencia.Ilustración LR/AFP
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Ferran Adrià admitió el valor de McDonald’s por comercializar hamburguesas a un costo reducido que, bajo su perspectiva, le resultaría complejo superar. Durante su participación en el pódcast 'Fuera de Carta', el exlíder de El Bulli declaró: "No me gusta, pero tengo mucho respeto porque yo a cuatro euros no sabría hacerlo mejor", cita de la que se hizo eco 20minutos.

La conversación analizó la brecha entre distintas ofertas culinarias según la suma desembolsada por el usuario. De acuerdo con Directo al Paladar, el especialista enfatizó que cualquier juzgamiento exige sopesar los medios de elaboración e insumos de cada artículo, además de mencionar el poder adquisitivo del público y su vivencia con los acompañamientos del local.

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¿Por qué Ferran Adrià defiende la propuesta económica de McDonald’s?

El célebre cocinero fundamenta su postura al comparar alternativas gastronómicas dentro de un mismo margen tarifario. Durante su ponencia, el chef contrapuso un menú de cuatro euros frente a elaboraciones de veinte euros que emplean insumos selectos como la carne de wagyu. A su juicio, resulta sencillo diseñar platos de alta calidad cuando la rentabilidad lo permite, por lo que valora el esfuerzo técnico tras las opciones accesibles.

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Bajo ese criterio, el especialista cuestionó a las personas que critican la comida rápida sin intentar elaborar una oferta superior por el mismo importe. Adrià enfatizó que "es muy fácil hablar" sobre gastronomía desde la abundancia, pero el verdadero mérito radica en satisfacer al cliente con presupuestos ajustados. Su reconocimiento apunta directamente a la eficiencia productiva de las grandes cadenas populares.

Asimismo, el cocinero vinculó este debate con la realidad socioeconómica actual y las dificultades del consumidor medio para llegar a fin de mes. Para el gastrónomo catalán, cualquier análisis sobre restauración debe integrar el poder adquisitivo de las familias y evitar juicios morales desconectados del contexto financiero real.

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¿Por qué Ferran Adrià destaca las patatas de McDonald’s?

El célebre chef elogió las patatas fritas de la cadena de comida rápida por encima de las preparadas en algunos restaurantes tradicionales. A pesar de que la materia prima empleada es congelada, el cocinero destacó su calidad frente a las opciones elaboradas con ingredientes frescos que terminan grasientas. "Son mucho mejores que en sitios que hacen frescas, que están aceitosas", declaró el gastrónomo en una entrevista reproducida por 20minutos.

La clave del comentario radica en la textura final del alimento. De acuerdo con la información difundida por La Vanguardia, el referente culinario señaló que el uso de un producto recién cortado no asegura un acompañamiento satisfactorio si acumula un exceso de aceite. Su valoración se basó estrictamente en la ejecución técnica y en la experiencia al probar el complemento.

Esta apreciación no convierte al referente de El Bulli en un cliente frecuente de la franquicia. El HuffPost detalló que Adrià solo consumió esta propuesta dentro de su labor de exploración gastronómica. De hecho, la buena opinión sobre la guarnición contrasta con el desinterés que admitió hacia las hamburguesas de la empresa al comienzo del diálogo.

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