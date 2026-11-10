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Francotiradores, drones y la Guardia Suiza: así protegerán al papa León XIV en Perú

Todos los detalles del operativo por la visita del papa León XIV: 37 mil policías, cortes en la Vía Papal, tecnología y coordinación con el Vaticano. Para blindar el espacio aéreo y terrestre, las fuerzas del orden desplegarán el Escuadrón Aéreo, patrullajes con drones, sistemas de videovigilancia fijos y móviles, y canales de comunicación encriptados.

Francotiradores estarán apostados en lugares estratégicos.
Francotiradores estarán apostados en lugares estratégicos.
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Todo queda listo. La visita apostólica del papa León XIV a Perú ya activó un esquema de seguridad sin precedentes. Las autoridades policiales y militares definieron el evento como un acontecimiento de características extraordinarias, que excede ampliamente la organización habitual de un evento masivo.

La complejidad radica en proteger simultáneamente una concentración multitudinaria y a un jefe de Estado bajo protocolos vaticanos.

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El dispositivo se centraliza en un Comando Unificado. Este mecanismo permite articular comunicaciones y coordinar directamente a las unidades especiales. La protección se integra con los organismos de seguridad de la Santa Sede: resulta fundamental la articulación con los organismos de seguridad del Estado de la Ciudad del Vaticano, particularmente el Cuerpo de Gendarmería y la Guardia Suiza Pontificia, que intervienen en la protección del Sumo Pontífice.

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Creada el 21 de enero de 1506, la Guardia Suiza Pontificia es el cuerpo militar oficial encargado de la seguridad del Papa y de la Ciudad del Vaticano, y formará parte de la custodia del papa León XIV en su paso por Perú.

PUEDES VER: Papa León XIV: BCR lanza medallas de plata y alpaca conmemorativas a su visita al Perú: ¿cuánto cuestan y dónde comprarlas?

Según estimaciones del propio jefe de la Policía el operativo de seguridad involucra a más de 37.000 policías, e incluye la distribución de francotiradores de unidades de élite en puntos estratégicos con apoyo de las fuerzas armadas.

Para blindar el espacio aéreo y terrestre, las fuerzas del orden desplegarán el Escuadrón Aéreo, patrullajes con drones, sistemas de videovigilancia fijos y móviles, y canales de comunicación encriptados. Esta integración tecnológica busca optimizar la detección temprana de anomalías y facilitar una respuesta inmediata frente a cualquier contingencia.

La custodia se estructurará mediante anillos de seguridad complementarios, demandando cortes de tránsito de gran escala sobre los corredores que recorrerá la comitiva.

Un verdadero escudo de seguridad

El escudo de seguridad ya está listo y se viene estructurando un megaoperativo para blindar las cinco regiones que recorrerá el Sumo Pontífice.

En total, 37.149 policías resguardarán los eventos. La mayor concentración estará en el eje Lima-Callao (22.464 agentes) y el resto (14.685) se repartirá en Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.

Se han establecido tres perímetros de protección. El primero, a cargo de la Dirección de Seguridad del Estado, cuidará directamente al santo padre. Los otros dos anillos vigilarán las rutas de desplazamiento y las aglomeraciones de fieles.

PUEDES VER: Papa León XIV en Lima: estas calles estarán cerradas por la vigilia en el Estadio Nacional el 12 de noviembre

En zonas críticas y con alta afluencia geográfica (como la misa en la explanada de Sacsayhuamán en Cusco) se desplegarán equipos de asalto SUAT, brigadas caninas, francotiradores especializados de Lima (para la visita del papa Francisco se desplegaron 40) y sistemas antidrone gestionados por la Fuerza Aérea.

El pontífice se trasladará por el país usando un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea, llamado papacóptero, además de contar con una escolta motorizada fija de 24 agentes en sus recorridos urbanos.

De esta forma, efectivos de la PNP, las fuerzas armadas y de la Guardia Suiza Pontificia compondrán un operativo de seguridad sin precedentes para custodiar al papa León XIV durante su visita histórica a Perú.

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