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Política

Resultados en la región de Pasco, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región

La población de la región de Pasco ya eligió a sus nuevas autoridades en estas Elecciones 2026. Conoce los resultados de la ONPE tras la elección del domingo 4 de octubre.

Elecciones 2026: resultados en la región de Pasco
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Este domingo 4 de octubre se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La población a nivel nacional eligió a las nuevas autoridades para el periodo 2027-2030. A continuación conoce quién es el candidato que lidera la votación en la región de Pasco.

¿Quién es el virtual gobernador de Pasco, según la ONPE?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no publica los resultados en su portal web. De acuerdo a la información recogida por este medio, la entidad publicará los primeros conteos de la jornada electoral, según las actas que vaya procesando.

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Resultados electorales en Pasco, según DATUM

El flash electoral de Datum ubica a Lucio Rojas, de Frente Esperanza 2021, con 31,6% de los votos para el Gobierno Regional de Pasco. En segundo lugar aparece Luis Pomachagua, de Podemos Perú, con 22,2%, seguido por Jhonny Inga, de Somos Perú, con 15,7% y Zumel Trujillo, de Alianza para el Progreso, con 10,7%.

Elecciones Regionales y Municipales 2026

Además de los gobernadores y vicegobernadores regionales, en estas elecciones se eligió a los alcaldes provinciales y distritales que estarán en funciones entre dos mil veintisiete y dos mil treinta. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizó la votación y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la fiscalizó en cada región, provincia y distrito ante posibles irregularidades.

En nuestra sección especial de Elecciones 2026 encontrarás la cobertura completa de La República, con las últimas noticias sobre los resultados regionales y todo lo que dejó la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

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