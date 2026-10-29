Desborde del río Iscozacín inunda viviendas, cultivos y paraliza actividades locales en Oxapampa El desborde del río paralizó actividades comerciales en el puerto de Iscozacín, limitando el transporte de carga y pasajeros. Se reportan pérdidas de enseres y animales domésticos debido a las inundaciones.

Las persistentes lluvias que afectan a la región Pasco provocaron el desborde del río Iscozacín, ubicado en el distrito de Palcazú, en la provincia de Oxapampa. La emergencia generó la inundación de áreas urbanas en la ciudad de Iscozacín, capital de la jurisdicción, afectando viviendas y campos de cultivo, así como carreteras rurales y urbanas.

Las precipitaciones iniciaron la noche del miércoles 28 de octubre y se prolongaron hasta la mañana de este jueves 29, generando la crecida del caudal, según informó Canal N. Por el momento, no se han reportado afectaciones humanas, pero sí daños en animales, actividades de agricultura y el transporte local desde la ciudad.

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Desborde del río paraliza actividades locales

El reporte sostiene que el desborde del río Iscozacín inundó varias viviendas, aunque aún no se ha determinado cuántas con exactitud. Asimismo, menciona afectación en hectáreas de cultivos y pastizales que fueron cubiertas por el agua, así como en vías rurales y urbanas, lo que impidió o restringió el tránsito durante el día.

El puerto de Iscozacín también fue parcialmente inundado, obligando a paralizar las actividades de transporte de carga y pasajeros. Hasta la tarde del jueves 29 la inundación continuaba amenazando a viviendas ubicadas en las riberas del río en ambos tramos de su recorrido, con pérdidas de enseres y animales de corral ya registradas.

Activación de quebradas en Pasco

Iscozacín no fue la única zona de Oxapampa afectada por las recientes lluvias. Las precipitaciones también provocaron la activación de quebradas en el distrito de Villa Rica, lo que generó la interrupción del tránsito en la carretera principal hacia el sector Eñeñas, en la selva central.

También se restringió la conexión entre la provincia de Oxapampa y los distritos de Constitución y Puerto Bermúdez, y los vehículos de carga y transporte de pasajeros permanecieron varados en la ruta hacia la ciudad de Pucallpa. En tanto, el incremento en el caudal del río Entaz causó el colapso de un puente alterno en el sector de Entre Ríos.