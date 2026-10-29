Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Desborde del río Iscozacín inunda viviendas, cultivos y paraliza actividades locales en Oxapampa

El desborde del río paralizó actividades comerciales en el puerto de Iscozacín, limitando el transporte de carga y pasajeros. Se reportan pérdidas de enseres y animales domésticos debido a las inundaciones.

Desborde de río en Pasco genera inundación de viviendas
Desborde de río en Pasco genera inundación de viviendasComposición LR / Canal N
Por
google iconLa República en Google

Las persistentes lluvias que afectan a la región Pasco provocaron el desborde del río Iscozacín, ubicado en el distrito de Palcazú, en la provincia de Oxapampa. La emergencia generó la inundación de áreas urbanas en la ciudad de Iscozacín, capital de la jurisdicción, afectando viviendas y campos de cultivo, así como carreteras rurales y urbanas.

Las precipitaciones iniciaron la noche del miércoles 28 de octubre y se prolongaron hasta la mañana de este jueves 29, generando la crecida del caudal, según informó Canal N. Por el momento, no se han reportado afectaciones humanas, pero sí daños en animales, actividades de agricultura y el transporte local desde la ciudad.

Video destacado

¡DENUNCIA A MINISTRO DE KEIKO! BELAUNDE Y ASTUDILLO EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

No pudieron salvarla: muere ballena juvenil varada cerca de la Reserva Nacional Lagunas de Mejía en Islay

lr.pe

Desborde del río paraliza actividades locales

El reporte sostiene que el desborde del río Iscozacín inundó varias viviendas, aunque aún no se ha determinado cuántas con exactitud. Asimismo, menciona afectación en hectáreas de cultivos y pastizales que fueron cubiertas por el agua, así como en vías rurales y urbanas, lo que impidió o restringió el tránsito durante el día.

El puerto de Iscozacín también fue parcialmente inundado, obligando a paralizar las actividades de transporte de carga y pasajeros. Hasta la tarde del jueves 29 la inundación continuaba amenazando a viviendas ubicadas en las riberas del río en ambos tramos de su recorrido, con pérdidas de enseres y animales de corral ya registradas.

Activación de quebradas en Pasco

Iscozacín no fue la única zona de Oxapampa afectada por las recientes lluvias. Las precipitaciones también provocaron la activación de quebradas en el distrito de Villa Rica, lo que generó la interrupción del tránsito en la carretera principal hacia el sector Eñeñas, en la selva central.

También se restringió la conexión entre la provincia de Oxapampa y los distritos de Constitución y Puerto Bermúdez, y los vehículos de carga y transporte de pasajeros permanecieron varados en la ruta hacia la ciudad de Pucallpa. En tanto, el incremento en el caudal del río Entaz causó el colapso de un puente alterno en el sector de Entre Ríos.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Youtuber Cholo Soy impacta al pedir dinero a sus fans tras quedarse sin ahorros al ser víctima de robo: “Me quedé sin un sol”

¡Triunfo celeste! Sporting Cristal venció 3-2 a Alianza Lima y se ubica como líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 14

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 29 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

XIV Festival de Periodismo UARM 2026 con Rosa María Palacios y más invitados

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

“Nos han engañado y queremos justicia”: víctimas de esterilizaciones forzadas en Cusco rechazan archivo del caso

Diputado César Holguín renuncia a la vocería de Ahora Nación: "Diferencias son incompatibles con el cargo"

Consejo de Prensa Peruana alerta ante la SIP sobre 14 casos de violencia contra periodistas