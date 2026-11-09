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Cárcel si prestas tu Yape, Plin o cuenta bancaria: Gobierno promulga drástica ley contra cómplices de extorsionadores

El Decreto Legislativo 1743 ratifica condiciones más favorables para quienes actúan en legítima defensa, eliminando el criterio de proporcionalidad y facilitando el archivo de casos por parte de fiscales.

La norma elimina el criterio de proporcionalidad y presume la racionalidad en la defensa ante agresiones delictivas.
La norma elimina el criterio de proporcionalidad y presume la racionalidad en la defensa ante agresiones delictivas.Foto: Andina
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El Gobierno oficializó dos decretos legislativos que modifican el Código Penal para enfrentar la criminalidad y establecer nuevas reglas sobre la legítima defensa. Una de las disposiciones sanciona a quienes faciliten sus cuentas bancarias o billeteras digitales para recibir o movilizar dinero procedente de extorsiones, mientras que la otra incorpora cambios para respaldar a las personas que reaccionen ante una agresión delictiva.

Las normas fueron publicadas en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Se trata de los decretos legislativos 1744 y 1743, que incluyen modificaciones sobre delitos violentos, uso de productos financieros, armas de fuego y actuación de las autoridades frente a casos de defensa propia.

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Decreto Legislativo 1744: qué sanciones contempla para quienes presten su Yape, Plin o cuenta bancaria

El Decreto Legislativo 1744 modifica el Código Penal para sancionar a las personas que presten o faciliten sus productos financieros con el propósito de canalizar dinero proveniente de extorsiones. La disposición alcanza a quienes permitan utilizar sus cuentas bancarias o billeteras digitales para movilizar estos recursos, una modalidad que puede servir para ocultar el recorrido del dinero obtenido mediante actividades criminales.

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La norma también establece un incremento de penas para delitos como sicariato, robo agravado y secuestro. Además, incorpora sanciones para quienes eliminen o alteren los números de serie de las armas de fuego, así como para quienes denuncien falsamente su robo o pérdida ante las autoridades. En materia de delitos informáticos, modifica la Ley N.º 30096 para penalizar el acceso ilícito a plataformas digitales. También dispone prisión efectiva para extranjeros expulsados que vuelvan a ingresar irregularmente al territorio nacional.

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Legítima defensa en Perú: qué cambia para las personas que actúen frente a un ataque delictivo

El Decreto Legislativo 1743 introduce modificaciones para establecer condiciones más favorables a quienes actúen en legítima defensa ante una agresión. La disposición incorpora la presunción de que la persona que se defiende responde de manera racional frente al ataque, por lo que corresponderá al Ministerio Público demostrar lo contrario cuando existan elementos que cuestionen esa actuación.

Otro cambio es la eliminación del criterio de proporcionalidad de los medios empleados para defenderse. Asimismo, la norma establece que los fiscales deberán disponer el archivo definitivo cuando corroboren que existió legítima defensa. En caso de que un juez emita una resolución que pretenda descartarla, tendrá que sustentarla mediante una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.

Ambos decretos forman parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para modificar las herramientas legales frente a la delincuencia. Mientras el primero apunta a sancionar la utilización de productos financieros para canalizar fondos de extorsiones y contempla otros cambios penales, el segundo regula el tratamiento de las personas que respondan ante una agresión en defensa propia, de terceros o de sus bienes.

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