DJ viajó de Huánuco a Pasco para trabajar y terminó asesinado en plena fiesta de Aniversario tras defender a su compañero

Un músico y sonidista identificado como Edinson Mera Pérez fue asesinado a puñaladas durante una fiesta de aniversario en el distrito de Ticlacayán, región Pasco. El crimen ocurrió luego de que interviniera en una pelea para defender a un compañero de trabajo, quien había confrontado a un sujeto por el presunto robo de un micrófono durante el evento.

De acuerdo con la denuncia presentada por el caso, el incidente comenzó cuando un hombre subió al escenario y habría sustraído uno de los micrófonos de la agrupación musical. Al percatarse de lo ocurrido, el propietario de los equipos de sonido lo enfrentó, lo que desencadenó una gresca sobre el estrado.

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En medio del altercado, Edinson Mera decidió intervenir para defender a su compañero. Sin embargo, el sujeto involucrado se retiró del establecimiento y regresó minutos después armado con un cuchillo y acompañado de otras personas. El grupo habría atacado al músico hasta provocarle heridas mortales.

Policía identificó al presunto agresor mediante testimonios

Tras reportarse el homicidio, efectivos de la Policía Nacional iniciaron las diligencias para identificar y ubicar a los responsables del ataque. Según información policial, los agentes lograron reconocer al presunto autor del crimen a partir de las declaraciones de los asistentes que presenciaron los hechos.

Los testigos señalaron que el atacante habría regresado al local con un arma blanca luego de la primera confrontación. La información recopilada permitió avanzar con las investigaciones para determinar la participación de los involucrados y concretar su captura.

Asimismo, imágenes registradas antes del homicidio muestran a Edinson Mera Pérez sobre el escenario mientras realizaba su presentación musical. La Policía continúa con las acciones correspondientes para ubicar al principal sospechoso y a las personas que lo habrían acompañado durante la agresión.

Familia de DJ asesinado en Pasco exige justicia

Edinson Mera Pérez había viajado desde la región Huánuco hasta Pasco luego de ser contratado para brindar servicios de sonido y DJ durante las celebraciones por el aniversario del distrito de Ticlacayán.

La muerte del músico deja a sus dos hijas menores de edad sin su principal sustento económico. Según sus familiares, la víctima era el único responsable de cubrir las necesidades de ambas.

Ante lo ocurrido, sus allegados exigieron a la Policía Nacional y al Ministerio Público acelerar las investigaciones y conseguir la captura de los responsables. También pidieron que el asesinato no quede impune y que se esclarezcan las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Los restos de Edinson Mera serán trasladados a su ciudad de origen, en Huánuco, mientras continúan las diligencias de ley. Entretanto, las autoridades deberán determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados en el homicidio.