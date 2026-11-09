Viaje familiar termina en tragedia: camioneta da varias vueltas de campana y deja dos fallecidas en la Panamericana Norte Los heridos fueron trasladados al hospital de Huacho. Autoridades de carreteras y el Ministerio Público trabajan en esclarecer las causas del accidente.

La camioneta en la que viajaba el grupo familiar terminó volcada a un costado de la carretera, a la altura del kilómetro 137,5, tras perder el control en circunstancias aún por determinar.

La camioneta en la que viajaba el grupo familiar terminó volcada a un costado de la carretera, a la altura del kilómetro 137,5, tras perder el control en circunstancias aún por determinar. Foto: Andina

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del domingo 8 de noviembre en la carretera Panamericana Norte dejó dos mujeres fallecidas , entre ellas una menor de edad, y otras dos personas heridas. La camioneta Ford en la que viajaba el grupo familiar se despistó y terminó volcada a la altura del kilómetro 137,5, cerca de la ciudad de Huacho, en la provincia de Huaura.

El siniestro se produjo alrededor de las 18:30 horas, a unos 10 kilómetros al sur de Huacho. De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo por causas que todavía son materia de investigación. Tras salir de la vía, la unidad dio varias vueltas de campana hasta quedar volcada a un costado de la carretera.

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Accidente en la Panamericana Norte: camioneta volcó varias veces cerca de Huacho

La camioneta terminó con severos daños luego de salir de la calzada y dar varias vueltas antes de detenerse. En la zona también se encontró un neumático trasero destruido, ubicado aproximadamente a 50 metros del vehículo. Este elemento forma parte de los detalles registrados tras el accidente, aunque todavía no se ha establecido qué provocó el despiste.

La violencia del impacto ocasionó que una de las víctimas saliera expulsada de la unidad y quedara tendida a pocos metros. Las dos mujeres fallecidas fueron identificadas como parte del grupo familiar que se desplazaba en la camioneta. Las autoridades policiales llegaron al lugar y restringieron el tránsito en el área para facilitar las diligencias correspondientes.

Dos heridos fueron trasladados al hospital de Huacho mientras la Policía investiga las causas

Además de las dos víctimas mortales, otras dos personas que viajaban en la camioneta resultaron heridas de consideración. Ambas fueron trasladadas al hospital de Huacho para recibir atención médica, según la información preliminar difundida tras el siniestro. Hasta el momento, no se proporcionaron mayores detalles sobre su identidad ni sobre su evolución.

Personal de la Policía de Carreteras y especialistas de tránsito de la comisaría de Cruz Blanca quedaron a cargo de las investigaciones. Las autoridades aguardaban la presencia de un representante del Ministerio Público para realizar las diligencias de levantamiento, traslado e identificación de los cuerpos. La causa exacta del accidente aún no ha sido determinada y continúa bajo investigación.