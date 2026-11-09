Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Dyer se vacila con JB, Sheput critica a papá de Keiko y ¿Castillo saldrá libre? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Viaje familiar termina en tragedia: camioneta da varias vueltas de campana y deja dos fallecidas en la Panamericana Norte

Los heridos fueron trasladados al hospital de Huacho. Autoridades de carreteras y el Ministerio Público trabajan en esclarecer las causas del accidente.

La camioneta en la que viajaba el grupo familiar terminó volcada a un costado de la carretera, a la altura del kilómetro 137,5, tras perder el control en circunstancias aún por determinar.
La camioneta en la que viajaba el grupo familiar terminó volcada a un costado de la carretera, a la altura del kilómetro 137,5, tras perder el control en circunstancias aún por determinar.Foto: Andina
Por
google iconLa República en Google

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del domingo 8 de noviembre en la carretera Panamericana Norte dejó dos mujeres fallecidas, entre ellas una menor de edad, y otras dos personas heridas. La camioneta Ford en la que viajaba el grupo familiar se despistó y terminó volcada a la altura del kilómetro 137,5, cerca de la ciudad de Huacho, en la provincia de Huaura.

El siniestro se produjo alrededor de las 18:30 horas, a unos 10 kilómetros al sur de Huacho. De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo por causas que todavía son materia de investigación. Tras salir de la vía, la unidad dio varias vueltas de campana hasta quedar volcada a un costado de la carretera.

Video destacado

HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

Puedes ver

Cayó la mansión de la 'Angelina Jolie peruana': allanan con combas su búnker de US$1.25 millones en La Molina por nexos con el narcotráfico

lr.pe

Accidente en la Panamericana Norte: camioneta volcó varias veces cerca de Huacho

La camioneta terminó con severos daños luego de salir de la calzada y dar varias vueltas antes de detenerse. En la zona también se encontró un neumático trasero destruido, ubicado aproximadamente a 50 metros del vehículo. Este elemento forma parte de los detalles registrados tras el accidente, aunque todavía no se ha establecido qué provocó el despiste.

LR Focus

La violencia del impacto ocasionó que una de las víctimas saliera expulsada de la unidad y quedara tendida a pocos metros. Las dos mujeres fallecidas fueron identificadas como parte del grupo familiar que se desplazaba en la camioneta. Las autoridades policiales llegaron al lugar y restringieron el tránsito en el área para facilitar las diligencias correspondientes.

Puedes ver

Municipalidad de Lima clausura el Estadio San Marcos a días de conciertos clave: pide subsanar fallas de seguridad

lr.pe

Dos heridos fueron trasladados al hospital de Huacho mientras la Policía investiga las causas

Además de las dos víctimas mortales, otras dos personas que viajaban en la camioneta resultaron heridas de consideración. Ambas fueron trasladadas al hospital de Huacho para recibir atención médica, según la información preliminar difundida tras el siniestro. Hasta el momento, no se proporcionaron mayores detalles sobre su identidad ni sobre su evolución.

Personal de la Policía de Carreteras y especialistas de tránsito de la comisaría de Cruz Blanca quedaron a cargo de las investigaciones. Las autoridades aguardaban la presencia de un representante del Ministerio Público para realizar las diligencias de levantamiento, traslado e identificación de los cuerpos. La causa exacta del accidente aún no ha sido determinada y continúa bajo investigación.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Viaje familiar termina en tragedia: camioneta da varias vueltas de campana y deja dos fallecidas en la Panamericana Norte

Luis Galarreta descarta rumores de su salida y califica de “chismes” las especulaciones sobre su reemplazo

Alcalde de Comas detiene concierto de La Bella Luz para sorprender a Mackeily Luján con ramo de flores: “Por talentosa”

Sociedad

Papa León XIV: BCR lanza medallas de plata y alpaca conmemorativas a su visita al Perú: ¿cuánto cuestan y dónde comprarlas?

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 8 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Marina de Guerra alerta por oleajes anómalos en todo el litoral peruano hasta el 11 de noviembre

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Luis Galarreta descarta rumores de su salida y califica de “chismes” las especulaciones sobre su reemplazo

Pedro Castillo: Zunini pide suspender a trabajador de JP tras revelarse contrataciones ligadas a Barbadillo

Pedro Castillo: INPE removerá a agentes de Barbadillo tras revelarse contratos de sus familiares con JP en el Congreso