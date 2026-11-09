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Sociedad

Papa León XIV: BCR lanza medallas de plata y alpaca conmemorativas a su visita al Perú: ¿cuánto cuestan y dónde comprarlas?

Las piezas, en plata y alpaca, estarán disponibles desde el 9 de noviembre en la tienda virtual y en la sede del Museo del BCRP en Lima durante días específicos.

El precio de la medalla de plata será S/282, mientras que la de alpaca costará S/37
El precio de la medalla de plata será S/282, mientras que la de alpaca costará S/37Foto: composición LR
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció la comercialización de dos medallas conmemorativas por la visita del papa León XIV al país, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. Las piezas, elaboradas en plata y alpaca, estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre mediante la tienda virtual de la institución y en jornadas específicas de venta presencial en Lima.

La iniciativa contempla artículos de colección con diseños dedicados al pontífice y referencias al Perú. Ambas presentaciones serán acuñadas exclusivamente durante 2026 y no tendrán curso legal, por lo que no podrán utilizarse como monedas para realizar pagos. La entidad informó que próximamente comunicará los precios y la cantidad de ejemplares disponibles de cada modelo.

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¿Dónde comprar las medallas del papa León XIV en Perú y cuándo estarán disponibles?

Los interesados podrán adquirir las piezas desde el lunes 9 de noviembre a través del portal de ventas del Banco Central de Reserva. Esta modalidad permitirá acceder a las dos versiones conmemorativas, sujetas a la disponibilidad que establezca la institución.

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También se habilitará la venta presencial en el Museo del Banco Central, ubicado en el jirón Ucayali 271, en el Centro Histórico de Lima. La atención al público se realizará los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre, en el horario comprendido entre las 09:15 y las 15:00 horas.

En cuanto a los precios, la medalla elaborada en plata tendrá un costo de S/282, mientras que la versión de alpaca se comercializará a S/37. El BCRP también informó que en las próximas horas dará a conocer la cantidad de unidades disponibles de cada presentación.

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Medallas del papa León XIV: conoce los diseños, materiales y características de las piezas conmemorativas del BCR

Las dos medallas compartirán una composición visual dedicada al pontífice y su visita al territorio peruano. En la cara principal aparecerá León XIV de frente, con la mano derecha levantada en señal de saludo. La imagen estará acompañada por el mapa del Perú y la inscripción «Papa León XIV Perú 2026», ubicada en el borde superior.

En la otra cara se incorporará el escudo pontificio junto con el lema «In illo uno unum», elegido por el papa y cuya traducción es «En el único Cristo somos uno». La frase «Papa León XIV visita al Perú» también formará parte de esta sección del diseño.

En cuanto a las especificaciones técnicas, las medallas presentan las siguientes características:

- Medalla de plata:

  • Aleación de plata 0,925.
  • Peso: una onza troy.
  • Diámetro: 37 milímetros.
  • Acabado: calidad proof.
  • Canto: liso.

- Medalla de alpaca:

  • Peso: 29 gramos.
  • Diámetro: 37 milímetros.
  • Acabado: brillante.
  • Canto: liso.

Ambos modelos corresponden al año 2026.

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