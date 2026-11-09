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Zunini pide suspender a trabajador de JP tras revelarse contrataciones ligadas a Barbadillo

El vocero de Juntos por el Perú en Diputados solicitó la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada, un día después de que Cuarto Poder revelara que familiares del director del penal donde está recluido Pedro Castillo trabajan en JP, con sueldos de más de S/8.000.

Según el reportaje de Cuarto Poder, Yulissa Lucero, hija de Calixtro Lucero, director del penal de Barbadillo, fue contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas.
Según el reportaje de Cuarto Poder, Yulissa Lucero, hija de Calixtro Lucero, director del penal de Barbadillo, fue contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas.CARLOS FELIX URPI
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Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados, pidió este lunes la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada, un día después de que el programa Cuarto Poder revelara contrataciones ligadas al penal de Barbadillo.

"Como vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de diputados, he solicitado la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada, tras la denuncia pública que cuestiona su contratación. Reafirmo nuestro compromiso con una gestión ética y transparente. Por su parte, el proyecto de ley de amnistía no debe verse deslegitimado y debe debatirse por su contenido y sus fundamentos", escribió.

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Barbadillo es el penal donde cumple prisión el expresidente Pedro Castillo, vinculado a JP. El dominical reveló que hay familiares de funcionarios del INPE contratados en el grupo parlamentario y en sus despachos.

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Los contratados cuestionados

Según el reportaje de Cuarto Poder, Yulissa Lucero, hija de Calixtro Lucero, director del penal de Barbadillo, fue contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas. Se desempeña como técnica parlamentaria y percibe S/8.321 mensuales. El programa indicó que no registra experiencia en trabajos similares.

Consultada por el dominical, Isla negó que se trate de un intercambio de favores y dijo que Castillo no le dio el nombre para contratarla. “De ninguna manera”. Lucero no respondió a la pregunta sobre si existe relación entre el cargo de su padre y su contratación.

El segundo caso es el de Alejandro Hurtado, hijo del agente de seguridad del INPE asignado a Barbadillo, que trabaja como técnico de la bancada de JP en Diputados y también gana más de S/8.000. Al ser consultado, respondió que su padre “no tiene nada que ver” y que no tenía nada más que decir.

Además, el programa cuestionó a Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal, contratado como asesor de la Comisión de Justicia de Diputados, presidida por Catherin Palomino. Sandoval sostuvo que su contratación responde a su formación profesional y precisó que ya no trabaja en Barbadillo.

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