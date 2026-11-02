Tragedia en el Manu: identifican a las seis víctimas mortales del accidente en Madre de Dios Cinco integrantes de comunidades indígenas de Madre de Dios y el conductor venezolano fallecieron en el siniestro ocurrido el domingo. La FENAMAD expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, entre ellas miembros de los pueblos Harakbut y Matsigenka.

Un trágico accidente de tránsito en Rocotal, provincia del Manu, dejó seis fallecidos, incluyendo a cinco miembros de comunidades indígenas, causando gran consternación local.

Un trágico accidente de tránsito en Rocotal, provincia del Manu, dejó seis fallecidos, incluyendo a cinco miembros de comunidades indígenas, causando gran consternación local. Composición LR

El accidente de tránsito ocurrido el domingo en el sector de Rocotal, en la provincia del Manu, Madre de Dios, dejó seis personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran cinco integrantes de distintas comunidades de la zona, cuyos decesos han generado pesar entre las organizaciones indígenas y la población local.

Las víctimas fueron identificadas como Leydi Leticia Shimbo Pacori (35), especialista en Educación Intercultural Bilingüe y jefa de Personal de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Manu; Yaneth Flores Cueva (40), integrante de la Junta Directiva de Gamitana; Levi Michael Lucana Huarankasi (27), Josefina Huarankasi Chinchikaro y Matilde Yuca Quispe (48).

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También falleció el conductor del vehículo, identificado como Alan Fernández S. (43), de nacionalidad venezolana.

La tragedia alcanzó a integrantes de los pueblos indígenas Harakbut y Matsigenka. A través de sus redes sociales, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) confirmó el fallecimiento de miembros de estas comunidades y expresó su solidaridad con sus familiares.

FENAMAD lamenta muerte de integrantes de los pueblos Harakbut y Matsigenka

La organización indígena informó sobre el fallecimiento de Josefina Huarankasi Chinchikaro y Levi Michael Lucana Huarankasi, integrantes de una misma familia de la comunidad nativa Palotoa, perteneciente al pueblo Matsigenka.

Asimismo, expresó sus condolencias por la muerte de Lidy Leticia Shimbo Pacori, integrante de la familia Shimbo y del pueblo Harakbut.

La federación manifestó su pesar por las pérdidas y extendió su solidaridad a los familiares y a las comunidades afectadas por el accidente.

Accidente vuelve a poner en debate las condiciones de la carretera hacia el Manu

El siniestro ocurrido en Rocotal también vuelve a poner atención sobre las condiciones de la carretera Cusco-Paucartambo-Kosñipata-Salvación, una vía utilizada para llegar a distintos sectores de la provincia del Manu.

Las características de esta ruta, que atraviesa zonas de curvas pronunciadas, tramos estrechos y precipicios, representan dificultades para quienes se desplazan por este corredor. A ello se suman los cuestionamientos sobre su mantenimiento y las condiciones de seguridad vial.

Tras la tragedia, también se ha planteado la necesidad de evaluar alternativas de conexión desde Puerto Maldonado hacia Salvación, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de la población de Madre de Dios sin depender exclusivamente de la ruta que atraviesa Cusco.

Esta propuesta abre otro debate sobre la conectividad de la provincia, aunque cualquier alternativa deberá considerar las características geográficas de la zona y la protección de los bosques y ecosistemas del Manu