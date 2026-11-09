Fujimori faltará a última misa del papa León XIV y a su despedida, si se aprueba su viaje a China y Japón

Mandataria ha solicitado permiso al Senado para viajar a China y Japón durante los últimos días del papa León XIV en el país. Foto: composición LR

Mandataria ha solicitado permiso al Senado para viajar a China y Japón durante los últimos días del papa León XIV en el país. Foto: composición LR

La presidenta Keiko Fujimori podría ausentarse de las últimas actividades oficiales del papa León XIV en Perú si el Senado aprueba su solicitud de viaje a China y Japón. La mandataria tiene previsto salir del país el domingo 15 de noviembre, un día antes de la misa multitudinaria que el pontífice celebrará en la Base Aérea Las Palmas y de la ceremonia oficial de despedida, programadas para el lunes 16.

El pedido fue presentado y dirigido al presidente del Senado, Miguel Torres. La solicitud comprende siete días fuera del territorio nacional, del 15 al 21 de noviembre, y cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

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La coincidencia de fechas adquiere relevancia porque León XIV permanecerá en el país hasta el 16 de noviembre. Ese último día, el pontífice visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, a las 8.30 a. m. Luego, celebrará una misa a las 10.30 a. m. en Las Palmas. Finalmente, tendrá una ceremonia de despedida a la 1.15 p. m. en la Base Aérea del Callao, antes de partir rumbo a Roma a las 1.45 p. m.

La salida de Fujimori también coincidirá con la última jornada del recorrido pastoral del papa por el país. El domingo 15 de noviembre, León XIV tendrá actividades en Cusco y Pucallpa. En esta última ciudad celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, antes de regresar a Lima por la noche.