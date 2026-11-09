Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Mundo

Este país de América Latina recibe 20 cápsulas hoteleras inteligentes procedentes de China que prometen transformar el turismo con tecnología de punta

Equipadas con tecnología, las cápsulas buscan conectar a los huéspedes con el entorno natural, optimizando el espacio y reduciendo los tiempos de instalación en lugares turísticos atractivos.

Este modelo de construcción prefabricada promete rapidez y comodidad.
Este modelo de construcción prefabricada promete rapidez y comodidad.Foto: Diario UNO
Por
google iconLa República en Google

Este país de América Latina recibió un cargamento de 20 cápsulas hoteleras inteligentes procedentes de China, una apuesta que busca incorporar nuevas alternativas de alojamiento al sector turístico.

El proyecto apuesta por un modelo de construcción prefabricada que combina tecnología, comodidad y rapidez de instalación. Cada unidad llega equipada de fábrica y está diseñada para funcionar como una habitación independiente.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA: Así fue su ENCUENTRO con JAVIER MILEI | #LR

Puedes ver

La famosa reflexión de 'El Principito' sobre la felicidad que todos los adultos deberían recordar: "Todas las personas mayores fueron al principio niños"

lr.pe

Las 20 cápsulas hoteleras chinas que llegaron a Chile

Las estructuras arribaron a bordo del buque Gloria Confidence y su desembarque representó la primera operación de este tipo en el Terminal Portuario Valparaíso.

LR Focus

Cada cápsula mide 9,6 metros de largo, 3,6 metros de ancho y 3,3 metros de alto. Estas dimensiones permiten contar con espacios interiores destinados al alojamiento de huéspedes, sin necesidad de levantar una construcción convencional desde cero.

Puedes ver

Escándalo en Nvidia: investigan al millonario directivo Jensen Huang tras admitir un amorío con presunta espia china

lr.pe

Así funcionan las habitaciones inteligentes procedentes de China

A diferencia de las habitaciones tradicionales, estas cápsulas llegan prefabricadas y equipadas de fábrica, listas para instalarse en su ubicación definitiva. Además, incorporan sistemas de domótica que permiten controlar distintas funciones mediante tecnología inteligente.

Sus amplios ventanales buscan conectar los espacios interiores con el entorno natural, mientras que su diseño ofrece privacidad y comodidad a los visitantes.

Con este formato, el proyecto busca reducir los tiempos de construcción y abrir nuevas posibilidades para desarrollar alojamientos turísticos en zonas donde el paisaje es uno de sus principales atractivos.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exmodelo Andrea Montenegro reaparece en Colombia y revela de qué vive tras abandonar la televisión: “Enamorarme de ti”

Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 9 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Fujimori faltará a última misa del papa León XIV y a su despedida, si se aprueba su viaje a China y Japón

Mundo

Un ingeniero camerunés crea un aire acondicionado con barro, agua y energía solar que promete reducir la temperatura hasta en 11 °C

El papa León XIV a Argentina EN VIVO: sumo pontífice continúa su histórico viaje por la ciudad de Buenos Aires

León XIV respalda el papel de los sindicatos y reclama tierra, techo y trabajo para los sectores más vulnerables en Argentina

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Fujimori faltará a última misa del papa León XIV y a su despedida, si se aprueba su viaje a China y Japón

Pleno de diputados debatirá este martes la derogación de tres leyes procrimen

Gobierno modifica la legítima defensa: ahora se presumirá que la reacción del ciudadano fue racional