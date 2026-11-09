Este país de América Latina recibe 20 cápsulas hoteleras inteligentes procedentes de China que prometen transformar el turismo con tecnología de punta

Este modelo de construcción prefabricada promete rapidez y comodidad. Foto: Diario UNO

Este país de América Latina recibió un cargamento de 20 cápsulas hoteleras inteligentes procedentes de China, una apuesta que busca incorporar nuevas alternativas de alojamiento al sector turístico.

El proyecto apuesta por un modelo de construcción prefabricada que combina tecnología, comodidad y rapidez de instalación. Cada unidad llega equipada de fábrica y está diseñada para funcionar como una habitación independiente.

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Las 20 cápsulas hoteleras chinas que llegaron a Chile

Las estructuras arribaron a bordo del buque Gloria Confidence y su desembarque representó la primera operación de este tipo en el Terminal Portuario Valparaíso.

Cada cápsula mide 9,6 metros de largo, 3,6 metros de ancho y 3,3 metros de alto. Estas dimensiones permiten contar con espacios interiores destinados al alojamiento de huéspedes, sin necesidad de levantar una construcción convencional desde cero.

Así funcionan las habitaciones inteligentes procedentes de China

A diferencia de las habitaciones tradicionales, estas cápsulas llegan prefabricadas y equipadas de fábrica, listas para instalarse en su ubicación definitiva. Además, incorporan sistemas de domótica que permiten controlar distintas funciones mediante tecnología inteligente.

Sus amplios ventanales buscan conectar los espacios interiores con el entorno natural, mientras que su diseño ofrece privacidad y comodidad a los visitantes.

Con este formato, el proyecto busca reducir los tiempos de construcción y abrir nuevas posibilidades para desarrollar alojamientos turísticos en zonas donde el paisaje es uno de sus principales atractivos.