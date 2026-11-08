Capturan a hombre que golpeó a adulto mayor en casa de apuestas de SMP: víctima murió tras casi un mes en coma Crisanto fue detenido el 6 de noviembre tras un mes en la clandestinidad. La agresión, captada por cámaras de seguridad, ocurrió tras una discusión sobre un asiento y mostró el uso de brutalidad extrema.

El sujeto fue capturado por la Policías luego de seis meses de la agresión.

El sujeto fue capturado por la Policías luego de seis meses de la agresión.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Lorgio Juan Pedro Crisanto, de 31 años, acusado de agredir brutalmente a un adulto mayor en una casa de apuestas de San Martín de Porres (SMP). El ataque provocó que Héctor Tafur Uribe, de 76 años, permaneciera en coma durante casi un mes hasta que falleció el 4 de noviembre.

Según informó América Noticias, la detención se realizó el viernes 6 de noviembre, luego de que el sospechoso permaneciera casi un mes en la clandestinidad. El caso se remonta a la primera semana de octubre, cuando el hombre de 76 años fue atacado al interior del establecimiento comercial.

Video destacado HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

¿Cómo ocurrió la agresión contra el adulto mayor en SMP?

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de apuestas, la agresión comenzó después de una discusión porque Crisanto exigió a Tafur Uribe que abandonara el asiento que ocupaba.

El registro audiovisual muestra cómo el sujeto golpeó reiteradamente al adulto mayor, incluso cuando este ya se encontraba inconsciente en el suelo. Pese a la gravedad del ataque, ninguna de las personas presentes intervino para detener la agresión o auxiliar a la víctima.

Posteriormente, el atacante arrastró al hombre de 76 años hasta el exterior del establecimiento y lo dejó abandonado en la vía pública. El adulto mayor fue trasladado a un centro de salud, donde permaneció en estado de coma debido a las lesiones sufridas. Sin embargo, falleció el 4 de noviembre.

Detenido tenía una requisitoria vigente por violación sexual

Durante la intervención policial, las autoridades verificaron que Lorgio Juan Pedro Crisanto registraba una requisitoria vigente por el delito de violación sexual, solicitada por un juzgado del Cono Norte.

Asimismo, durante las diligencias, el detenido manifestó que habría cometido la agresión bajo los efectos del alcohol y las drogas. Esta declaración forma parte de las actuaciones policiales relacionadas con el caso.

¿Qué pasará con el acusado de matar al adulto mayor?

Tras su captura, el hombre de 31 años quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

La investigación fiscal considera, entre sus principales elementos de prueba, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de apuestas y los testimonios de personas vinculadas con el establecimiento.

Estos registros permitieron identificar al presunto agresor y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el ataque que terminó con la vida de Héctor Tafur Uribe.