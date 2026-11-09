Leptospirosis aumenta 109% en Perú y deja 54 muertos en lo que va de 2026 Los casos de leptospirosis llegaron a 15.518 hasta la semana epidemiológica 43. Lima registra la mayor cantidad de fallecidos, mientras que Madre de Dios presenta la incidencia más alta del país.

La leptospirosis en Perú muestra un aumento alarmante en 2026, con 15,518 casos reportados hasta la semana 43, un incremento del 109% comparado con el año anterior.

La leptospirosis en Perú muestra un aumento alarmante en 2026, con 15,518 casos reportados hasta la semana 43, un incremento del 109% comparado con el año anterior.

La leptospirosis registra un importante incremento en el Perú durante 2026. De acuerdo con los datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa), hasta la semana epidemiológica 43, correspondiente al 31 de octubre, se acumularon 15.518 casos de esta enfermedad, cifra que representa un aumento de 109% frente al mismo periodo de 2025.

El incremento también se refleja en los casos que requieren atención hospitalaria. En las primeras 43 semanas del año se contabilizaron 1.614 ingresos hospitalarios por leptospirosis a nivel nacional. En Lima, el 47,2% de los casos detectados terminó en hospitalización, es decir, casi uno de cada dos pacientes registrados requirió ingreso a un establecimiento de salud.

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La situación también preocupa por el aumento de las defunciones. Hasta la semana 43 se reportaron 54 muertes asociadas a leptospirosis, un incremento de 350% respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el análisis de los datos difundidos por el epidemiólogo Juan Carbajal, esta cifra supera la suma de los fallecimientos registrados durante los cuatro años anteriores.

Loreto y Piura concentran más casos de leptospirosis

El comportamiento de la enfermedad varía considerablemente según el territorio. Por cantidad de casos, Loreto concentra 3.908 diagnósticos, seguido de Piura, con 3.280. Ambas regiones reúnen una parte importante de los casos reportados en el país.

Sin embargo, el número absoluto no refleja necesariamente el mayor riesgo para la población. Al considerar la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, Madre de Dios ocupa el primer lugar, con 571,7 casos. Le siguen Loreto, con 365,9, y Tumbes, con 312,2.

En este indicador también aparecen Piura, con 149,4 casos por cada 100.000 habitantes, y Ucayali, con 148,8. Los datos muestran una mayor concentración de la enfermedad en regiones del oriente y norte del país.

Piura lidera las hospitalizaciones y Lima registra mayor número de muertes

Piura es la región con el mayor número de hospitalizaciones acumuladas, con 522 ingresos durante las primeras 43 semanas de 2026. No obstante, al observar la proporción de pacientes hospitalizados respecto de los casos detectados, el panorama cambia.

El Callao presenta una tasa de hospitalización de 58,3%, seguido de Huancavelica, con 57,1%, y Lima, con 47,2%. En otras palabras, Lima se encuentra entre las regiones donde una mayor proporción de los pacientes diagnosticados termina requiriendo atención hospitalaria.

En cuanto a las defunciones, Lima registra el mayor número de fallecidos, con 10 casos, seguida de Piura, con 9, y Ucayali, con 6. Loreto, pese a concentrar casi 4.000 casos, reporta dos muertes.

El análisis de las cifras muestra además diferencias importantes en la letalidad. Apurímac registra una letalidad de 2,86%, Áncash de 2,82% y Lima de 2,81%, porcentajes considerablemente superiores al promedio nacional de 0,35%.

¿Qué es la leptospirosis?

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Leptospira. Puede transmitirse a las personas mediante el contacto con agua o suelo contaminado con la orina de animales infectados.

El riesgo puede aumentar en escenarios de lluvias intensas, inundaciones y acumulación de agua, especialmente cuando las personas tienen contacto con aguas contaminadas o desarrollan actividades en zonas donde existen condiciones favorables para la circulación de la bacteria.

Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, vómitos y malestar general. En algunos casos, la enfermedad puede evolucionar hacia cuadros graves que comprometen órganos como los riñones, el hígado o los pulmones.

Por ello, ante síntomas compatibles y antecedentes de contacto con agua potencialmente contaminada, las autoridades sanitarias recomiendan acudir oportunamente a un establecimiento de salud para recibir evaluación y tratamiento.