Asesinan a balazos a chofer de la línea A2 mientras cubría ruta en San Juan de Miraflores: extorsionadores grabaron el ataque Un nuevo ataque armado en San Juan de Miraflores dejó como víctima a Ismael Yañez, conductor de la línea A2, asesinado a tiros mientras realizaba su recorrido el domingo 8 de noviembre.

Un nuevo ataque armado contra el transporte público se registró este domingo 8 de noviembre en San Juan de Miraflores. La víctima fue identificada como Ismael Yañez, conductor de la línea A2 (Chorrillos-SJM), fue asesinado a tiros mientras realizaba su recorrido. El atentado ocurrió en la zona de Entrada 12, en Pamplona Alta, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron su combi.

El crimen fue registrado en video por los propios sicarios quienes, posteriormente, difundieron el material audiovisual. Las imágenes muestran cómo los atacantes se aproximaron a la ventana del conductor y le dispararon a quemarropa. Aunque el chofer intentó avanzar para pedir ayuda, perdió el control de la unidad y chocó en el cruce de las avenidas Miguel Seminario y Edilberto Quispe.

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Video del asesinato muestra cómo los atacantes planificaron la agresión desde una motocicleta

El registro audiovisual permite identificar la distribución de los ocupantes de la motocicleta y el papel que habría cumplido cada uno durante el atentado. En las imágenes se observa que el vehículo menor era conducido por un hombre que vestía una polera negra con capucha, mientras que su acompañante sostenía el celular utilizado para grabar la secuencia y habría sido quien accionó el arma de fuego.

La grabación también muestra que los sujetos se aproximaron a la combi después de adelantarla y buscaron colocarse junto a la ventana del conductor. Una vez que alcanzaron esa posición, efectuaron los disparos y abandonaron la zona. El material podría aportar elementos para las investigaciones orientadas a establecer la identidad de los involucrados y esclarecer las circunstancias del crimen.

Otro ataque armado contra un chofer de transporte público se registró días antes en Chorrillos

El brutal crimen ocurre a menos de una semana del asesinato de Josué Antonio Perdomo Estrada (41), chofer de la empresa Santo Cristo S.A. (Línea 91), quien fue atacado a balazos mientras circulaba por la avenida Guardia Civil, en Chorrillos. Dos sujetos lo interceptaron a la altura de la calle Meteoro y abrieron fuego contra la unidad.

Tras recibir seis impactos de bala desde el lateral del vehículo, el transportista consiguió avanzar algunos metros antes de perder el control y terminar sobre la berma central. Los proyectiles también perforaron varias lunas del bus, que trasladaba pasajeros al momento del atentado. Pese a la violencia del ataque, no se reportaron otros heridos.