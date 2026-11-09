Pedro Castillo: Director de Barbadillo será removido por contrato de su hija en despacho de Juntos por el Perú El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, aseguró que el director Calixto Lucero no presentó declaración jurada de interés para filtrar los presuntos vínculos con políticos debido a que es un funcionario de carrera. Asimismo, adelantó que Lucero será sometido a un proceso disciplinario.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, anunció que Calixto Lucero Rodríguez será retirado de la dirección del penal de Barbadillo, lugar donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo. La decisión se produce luego de revelarse que su hija, Yulissa Lucero Chujutalli, fue contratada en el despacho de la diputada de Juntos por el Perú, Azucena Isla.

"De todas maneras, porque quien tiene la responsabilidad de dirigir la seguridad de un penal no puede estar mediatizado por una contratación de su propia hija por parte de gente vinculada al grupo político de quien custodia", respondió Álvarez al ser consultado si el comunicado del INPE —sobre remover al personal involucrado— alcanzaría a Calixto.

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El titular del Minjus también señaló que al director de Barbadillo no se le podrá remover de la carrera. Explicó que ese proceso es objeto de un trámite interno dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). "Lo que se tiene que hacer de inmediato es el cambio de director", enfatizó.

Por otro lado, el ministro de Justicia recordó que el director de Barbadillo fue nombrado en el cargo por otro gobierno. En ese sentido, añadió que Lucero Rodríguez no presentó una declaración jurada de interés para filtrar presuntos vínculos con políticos o empresarios debido a que es un funcionario de carrera.

"No había forma de advertir claramente cuáles eran los posibles vínculos. Lo que normalmente hacemos todos aquellos funcionarios que somos designados o los funcionarios de confianza (es presentar la declaración jurada)", declaró a El Comercio.

Álvarez consideró que "el problema no es solo ético" tras revelarse las designaciones en el Congreso. Ejemplificó que, si una persona es funcionaria de un penal y tiene la responsabilidad de custodiar a un grupo de internos, no puede recibir dádivas, regalos.

"Ni mis hijos o yo mismo o mi esposa podemos ser contratados por las empresas o por personas vinculadas a los internos a los cuales yo custodio. Ahí hay un tema ético y hay un tema de posible infracción laboral".

Es importante precisar que la diputada Isla descartó que la contratación de Lucero Chujutalli haya sido parte de un intercambio de favores. "Él (Pedro Castillo) no me ha dado el nombre para que la contrate. De ninguna manera", aclaró.

Sanciones

Al ser consultado si el Ministerio de Justicia o el INPE denunciará al personal involucrado, Álvarez precisó que el procedimiento sancionador contra los funcionarios se realizará cuando culminen las primeras investigaciones.

"Hay un ámbito interno que, por la autonomía relativa del INPE, hay que respetar, pero en principio las personas tienen que responsabilizarse por los actos que cometen", comentó.