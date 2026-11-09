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Actor Russell Brand es condenado a 10 años y medio de prisión por agresión sexual a cuatro mujeres

El comediante británico Russell Brand fue calificado como depredador sexual durante la lectura de su sentencia.

Russell Brand cuenta con 51 años. Foto: Euronews.
Russell Brand cuenta con 51 años. Foto: Euronews.
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El caso de Russell Brand llegó a su desenlace judicial este lunes. El actor británico, de 51 años, deberá pasar 10 años y 6 meses en prisión luego de que la justicia de Londres lo encontrara responsable de un delito de violación y tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres.

Las denuncias corresponden a hechos ocurridos entre 2004 y 2009. El encargado de dictar la pena fue Joel Bennathan, magistrado del tribunal de Southwark, quien emitió el fallo después de que el jurado declarara culpable al comediante el pasado jueves.

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Juez calificó a Russell Brand de depredador sexual

Durante la lectura de la sentencia, el magistrado se refirió a Russell Brand como un depredador sexual y destacó la valentía de las cuatro mujeres que denunciaron los abusos. También reconoció lo difícil que ha sido para ellas afrontar las consecuencias de los delitos cometidos por el actor.

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Al escuchar el fallo, el comediante, que llevaba un crucifijo en el cuello, buscó con la mirada a su esposa, Laura Gallacher, madre de sus tres hijos, y le dedicó unas palabras: "Te quiero". Poco después, los agentes lo llevaron a las instalaciones internas del tribunal para iniciar su traslado a prisión.

El famoso comediante, quien fue exesposo de la cantante Katy Perry, deberá cumplir al menos siete años antes de poder acceder a la libertad condicional.

Por otro lado, el juez también tomó en cuenta algunos aspectos de la vida personal del artista, como su trabajo de los últimos años para ayudar a personas con problemas de adicción y las responsabilidades familiares que tiene como padre de tres hijos.

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¿Cuáles fueron los delitos por los que condenaron a Russell Brand?

La investigación reunió cuatro episodios ocurridos entre 2004 y 2009. Uno de ellos corresponde a la violación de una joven de 21 años, a quien el actor conoció después de una presentación en el Hammersmith Apollo de Londres, en 2009.

Los otros casos involucran a trabajadoras de medios de comunicación. En 2005, Russell Brand besó y tocó sin consentimiento a una empleada de Capital Radio en las instalaciones de la emisora. Un año antes, durante una fiesta en un bar del Soho, tocó los senos de una trabajadora de MTV. Además, en 2009 agredió sexualmente a una empleada de Channel 4 durante una grabación, luego de pedirle que le hiciera un masaje.

Sin embargo, no todos los cargos presentados en su contra terminaron en una condena. El jurado lo absolvió de otras dos acusaciones de violación y una por intento de agresión indecente, al considerar que no había pruebas suficientes para declararlo culpable.

 

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