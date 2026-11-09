Es falso que el video de un intenso temporal corresponda a las actuales lluvias en el Perú: fue grabado en Brasil Las imágenes fueron registradas en febrero de 2026 en Ribeirão Preto, Brasil.

LO FALSO:

El video muestra un intenso temporal ocurrido recientemente en Perú, en zonas como Tumbes y la selva peruana.

LO VERDADERO:

El video no corresponde a las actuales lluvias en el Perú, sino a un temporal ocurrido en Brasil.

Una búsqueda inversa permitió identificar que el mismo material ha sido difundido con diferentes ubicaciones falsas, como Nepal y California.

Los registros más antiguos del video lo relacionan con un temporal ocurrido en febrero de 2026 en Ribeirão Preto, Brasil.

En el contexto de las recientes lluvias que se vienen registrando en distintas regiones del Perú, empezó a circular en redes sociales un video que muestra un intenso temporal, acompañado de fuertes precipitaciones y ráfagas de viento. Las publicaciones que comparten el material aseguran que las imágenes corresponden a diferentes zonas del país, como Tumbes o la selva peruana. Sin embargo, esta afirmación es falsa: el video no corresponde a la actual coyuntura de lluvias en el Perú, sino que muestra un temporal ocurrido en Brasil.

Captura del video viral. Foto: Facebook

Descripción del video viral atribuido a Tumbes. Foto: Facebook

Descripción del video viral atribuido a la selva. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, la publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula 264.000 visualizaciones, 5.100 ‘Me gusta’ y más de 400 compartidos.

Viralidad del post. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de imágenes permitió identificar que el mismo video ha sido reutilizado en redes sociales para representar distintos desastres naturales en diferentes partes del mundo. En algunas publicaciones, las imágenes fueron atribuidas a supuestos temporales en Nepal y California, entre otros lugares, sin que correspondieran a esos acontecimientos.

Video atribuido a Nepal. Foto: Instagram

No obstante, los registros más antiguos del material permitieron rastrear su origen hasta Brasil. Las imágenes fueron difundidas en febrero de 2026 y relacionadas con un fuerte temporal ocurrido en Ribeirão Preto, municipio ubicado en el estado de São Paulo. Por tanto, al tratarse de un registro de hace varios meses, no puede corresponder a las actuales lluvias que se vienen registrando en el Perú.

Video publicado en febrero como una tormenta en Brasil. Foto: TikTok

Si bien el video muestra un temporal real, las imágenes no corresponden al Perú ni a las actuales lluvias que se registran en el país. Se trata de un registro de Brasil que ha sido reutilizado en redes sociales y difundido con diferentes ubicaciones y contextos falsos.

Conclusión

Por tanto, es falso que el video viral muestre las actuales lluvias en el Perú. Aunque las imágenes corresponden a un temporal real, el registro fue grabado en febrero de 2026 en Ribeirão Preto, Brasil, y posteriormente difundido en redes sociales con diferentes ubicaciones y contextos que no corresponden a los hechos originales.