Video de novia que camina hacia el altar en una iglesia inundada circula sin contexto y lleva a usuarios a creer que ocurrió en Perú, pero fue grabado en Filipinas Medios internacionales como CNN y BBC cubrieron la noticia en septiembre de 2026.

LO IMPRECISO:

Se ha difundido el video de novia que camina hacia el altar en una iglesia inundada. Algunos usuarios en redes sociales creen que ocurrió en Perú.

LO VERDADERO:

En realidad, el clip trata de la boda de una pareja filipina y fue publicado originalmente el 1 de septiembre de 2026.

En las últimas semanas, en el contexto de las lluvias e inundaciones registradas en distintas zonas del Perú por el fenómeno El Niño, se difundió en redes sociales un video que muestra a una novia caminando hacia el altar mientras el agua le llega casi a la cintura, frente al novio y sus familiares.

Capturas de pantalla del video. Foto: Facebook | Composición: LR

Diversas cuentas de usuarios peruanos informaron que la pareja había decidido continuar con su matrimonio pese a que la iglesia se encontraba inundada. Sin embargo, las publicaciones no precisaban dónde ni cuándo había ocurrido el hecho.

En los comentarios, algunos asumieron que se trataba de un acontecimiento reciente ocurrido en nuestro país, en alguna de las zonas afectadas por las inundaciones.

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Lo indicado en redes, sin embargo, es erróneo. Una búsqueda inversa de los fotogramas del video permitió identificar que corresponde al matrimonio de Lhiane Galang y Gilbert Chico, una pareja de Filipinas. El evento fue reportado por medios internacionales como AFP, DW, CNN y BBC a partir del 2 de septiembre de 2026.

El tema fue cubierto por AFP el 2 de septiembre. Foto: AFP

El tema fue cubierto por DW el 3 de septiembre. Foto: DW

El tema fue cubierto por CNN el 3 de septiembre. Foto: CNN

El tema fue cubierto por BBC el 7 de septiembre. Foto: BBC

Según estas publicaciones, la pareja se casó en la iglesia San Juan Bautista, ubicada en la localidad de Hagonoy, provincia de Bulacán, pese a las inundaciones ocasionadas por las lluvias de un monzón. Aunque les recomendaron postergar la ceremonia, decidieron continuar con sus planes.

Como información adicional, se indica que debido a que el agua había ingresado al templo y alcanzaba la altura de la cintura, la novia modificó el largo de su vestido para poder caminar hacia el altar. De igual manera, la ceremonia se realizó con un altavoz portátil debido a la interrupción del suministro eléctrico.

Con toda esta información como base, se realizó una búsqueda en Google para encontrar mayor información. Esto permitió localizar la página de Facebook de la iglesia. En su sección de reels se encontró el mismo video difundido en redes sociales, publicado el 1 de septiembre de 2026, con la descripción: “¡El amor verdadero lo conquista todo! Esto no es romantizar la situación, sino mostrar cómo obedecemos la promesa del matrimonio, en las buenas y en las malas”.

La grabación registra actualmente más de 20.000 visualizaciones.

Video original publicado por la iglesia. Foto: San Juan Bautista

Por tanto, si bien el video muestra un acontecimiento real, corresponde a una boda celebrada en Filipinas en septiembre de 2026. No se trata de un hecho ocurrido en Perú en el contexto de las recientes inundaciones.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió sin contexto el video de una novia que camina hacia el altar en una iglesia inundada, lo cual llevó a algunos usuarios a pensar que correspondía a un hecho reciente ocurrido en Perú, en el contexto de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Sin embargo, esta es una narrativa errónea.

En realidad, el material corresponde a la boda de una pareja filipina y fue publicado originalmente en la página de Facebook de la iglesia el 1 de septiembre de 2026.