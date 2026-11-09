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Economía

CTS: proponen extender retiro del 100% hasta 2028 por el Fenómeno El Niño

La congresista Norma Yarrow presentó una iniciativa para modificar la Ley 32322 y mantener la libre disponibilidad de los depósitos de la CTS durante dos años adicionales. La propuesta no exige acreditar daños por lluvias o desastres naturales para acceder a los fondos.

La iniciativa busca que los trabajadores cuenten con mayor liquidez para afrontar eventuales pérdidas económicas ocasionadas por lluvias, huaicos y deslizamientos.
La iniciativa busca que los trabajadores cuenten con mayor liquidez para afrontar eventuales pérdidas económicas ocasionadas por lluvias, huaicos y deslizamientos.Composición LR/IA
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La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, presentó un proyecto de ley para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2028 la autorización que permite retirar libremente hasta el 100% de los depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). La iniciativa busca que los trabajadores cuenten con recursos para afrontar los posibles daños económicos del Fenómeno El Niño 2026-2027 y los gastos de recuperación posteriores.

El proyecto plantea modificar la disposición complementaria transitoria única de la Ley 32322, que actualmente establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2026. La ampliación alcanzaría a los trabajadores del régimen laboral privado que tienen derecho a CTS y no requeriría demostrar que fueron afectados por lluvias, inundaciones o deslizamientos para disponer de sus ahorros.

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Proyecto busca dar liquidez ante daños como en 2017

Entre los fundamentos de la iniciativa figura la experiencia del Fenómeno El Niño Costero de 2017. El documento recoge cifras de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, según las cuales aquel evento dejó 447.018 viviendas afectadas, inhabitables o colapsadas en el país.

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El desglose registra 381.076 viviendas afectadas, 28.533 inhabitables y 37.409 colapsadas. La congresista utiliza estos antecedentes para advertir que los daños ocasionados por los fenómenos climáticos pueden generar gastos que se prolongan más allá del periodo de lluvias.

El proyecto también recoge información sobre las emergencias de 2023. Según datos del Ministerio de Vivienda citados en el expediente, se realizaron 71 convocatorias del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, dirigidas a más de 14.200 familias damnificadas de doce regiones. El subsidio contemplaba un pago mensual de S/500 durante un periodo de hasta dos años.

Asimismo, la iniciativa cita un estudio referido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en su Reporte de Inflación de marzo de 2026. Según esta referencia, los hogares de provincias afectadas por El Niño de 2017 tuvieron una probabilidad de caer en pobreza 1,4 puntos porcentuales mayor, considerando sus características socioeconómicas.

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Retirar la CTS también reduce el respaldo ante un eventual despido

El expediente reconoce que ampliar la libre disponibilidad tiene una contrapartida para los trabajadores: retirar los depósitos disminuye el fondo que tendrían para afrontar un eventual cese laboral y los intereses que podrían acumular mientras el dinero permanece en la entidad financiera.

La CTS fue concebida como un respaldo económico frente a la pérdida del empleo. Por ello, aunque la iniciativa busca facilitar el acceso a los ahorros ante posibles emergencias climáticas, su utilización también podría dejar a los trabajadores con menores recursos cuando necesiten cubrir sus gastos después de perder su fuente de ingresos.

En su análisis de costo-beneficio, la congresista de Renovación Popular sostiene que la propuesta no generaría gasto público adicional ni nuevas obligaciones económicas para los empleadores, debido a que únicamente permitiría disponer de fondos que ya pertenecen a los trabajadores. Sin embargo, el documento no cuantifica el posible impacto sobre los depósitos de CTS en el sistema financiero.

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¿Hasta cuándo se puede retirar el 100% de la CTS?

La Ley 32322, publicada en mayo de 2025, autorizó excepcionalmente la libre disposición del 100% de los depósitos de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida permite retirar los fondos sin necesidad de acreditar el cese laboral.

Fuera de esta autorización excepcional, la legislación contempla retiros parciales de libre disposición de hasta el 50% de los depósitos e intereses acumulados, además del retiro total para trabajadores diagnosticados con cáncer o enfermedad terminal, bajo las condiciones establecidas en la norma.

La propuesta de Yarrow todavía debe seguir el procedimiento legislativo correspondiente. Por tanto, mientras no sea aprobada y entre en vigencia, se mantiene el plazo establecido en la Ley 32322.

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