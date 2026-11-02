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Sociedad

Joven de 22 años es asesinado tras intentar defender a su amiga de una agresión en SMP: familia exige justicia

El crimen ocurrió durante una reunión de cumpleaños, donde el agresor regresó armado tras una discusión. Durante su traslado al hospital, se confirmó el fallecimiento de Erick.

El crimen ocurrió durante una celebración de cumpleaños, cuando el agresor, identificado como Jair Muñoz Lumbre, volvió con el arma y atacó a la víctima tras una discusión.
El crimen ocurrió durante una celebración de cumpleaños, cuando el agresor, identificado como Jair Muñoz Lumbre, volvió con el arma y atacó a la víctima tras una discusión.Foto: composición LR/Difusión
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Erick Delgado, de 22 años, fue asesinado al intentar defender a una amiga que era agredida por su expareja, Jair Muñoz Lumbre. El atacante lo golpeó con un palo equipado con clavos y piezas de fierro. El crimen ocurrió en la cuadra 37 de la avenida Perú, en San Martín de Porres, mientras la víctima participaba en una reunión de cumpleaños junto a sus amigos.

Según el testimonio de sus familiares, el presunto agresor se retiró del lugar después de discutir con el joven, pero regresó minutos más tarde con el objeto que habría utilizado para golpearlo en la cabeza. Tras el ataque, Erick fue llevado de emergencia a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Ahora, sus padres piden que las autoridades ubiquen al responsable y esclarezcan las circunstancias de su muerte.

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Joven fue trasladado de emergencia al hospital tras recibir un golpe en la cabeza

De acuerdo con el testimonio de Melisa Garrido, progenitora de la víctima, el joven se encontraba en una reunión social cuando intervino al percatarse de que una amiga presentaba sangrado a causa de una agresión propinada por su excompañero sentimental. Luego de un intercambio verbal entre ambos hombres, el agresor se retiró de la escena para retornar momentos después provisto de un garrote incrustado con clavos y piezas de fierro, objeto con el que golpeó a la víctima en la cabeza.

Tras la agresión, ocurrida entre la 1:00 a.m. y la 1:30 a.m. la progenitora fue notificada vía telefónica sobre el traslado de emergencia de su hijo al nosocomio, donde el personal médico confirmó posteriormente su deceso debido a la gravedad de la lesión craneal.

“Ellos (Erick y Jair) tuvieron un intercambio de palabras, pero él (Jair) regresó con un palo. Me fui al hospital y los médicos me dicen que mi hijo estaba casi semimuerto al sufrir un traumatismo céfalo craneal”, explicó la mamá de Erick en una entrevista con 24 Horas.

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Familia de Erick Delgado cuestiona certificado médico y pide la captura del presunto agresor

Pese a que el presunto agresor de Erick ya fue identificado, la familia denunció que el sujeto continúa no habido. El padre del joven indicó que la fiscal a cargo del caso acudió a la Depincri del sector para coordinar las diligencias de búsqueda, aunque expresó su preocupación debido a que las autoridades argumentan dificultades con el plazo de flagrancia —las 24 horas posteriores al hecho— para concretar su detención inmediata.

Por otro lado, familiares de la víctima cuestionaron severamente el informe del médico legista, el cual señala de manera contradictoria que la causa de muerte fue un impacto de bala. La familia exige una revisión urgente de este certificado, pues consideran que no coincide con los videos del ataque ni con la agresión propinada por el sujeto. Ante estas inconsistencias, piden esclarecer la causa real del deceso y acelerar la captura del sospechoso.

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