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Sociedad

Feminicidio en SMP: condenan a 20 años de prisión a sujeto que atacó a su pareja por hablar con otro hombre

Según la investigación fiscal, Rudy V. apuñaló a su pareja en abril de 2022 tras observar que conversaba con otro hombre. El condenado también deberá pagar S/100.000 de reparación civil.

Feminicidio en San Martín de Porres
Feminicidio en San Martín de Porres | Foto: FiscalíaFoto: Fiscalía
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El Poder Judicial condenó a 20 años de prisión a Rudy V. por el delito de feminicidio en agravio de su pareja Daniela Paredes. Según la investigación fiscal, el sujeto atacó a la víctima en abril de 2022 luego de reclamarle por conversar con otro hombre, en el distrito de San Martín de Porres.

El condenado, que negó su participación en el crimen, también deberá pagar S/100.000 de reparación civil, informó el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte.

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Hombre atacó a su pareja por hablar con otro

Durante el juicio oral, la fiscal provincial Claudia Belinda Chirito Cano detalló que Rudy V. apuñaló mortalmente a su pareja en abril de 2022 tras advertir que la víctima conversaba con otro sujeto en un lugar conocido como La Barraca, a donde solían acudir para consumir drogas.

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Tras el atentado, las personas presentes en el lugar huyeron y el sujeto trasladó a la mujer a un hospital, donde informó que había sido apuñalada durante una pelea con otra fémina. La agraviada llegó sin signos vitales, por lo que el hecho fue comunicado a la Policía Nacional (PNP) y se inició una investigacíón.

Testigo sindicó a hombre como autor del crimen

Tras el crimen, la familia de la víctima consultó con las amistades de la agraviada sobre lo ocurrido. En esas circunstancias, un testigo reservado sindicó al condenado como el responsable del feminicidio, lo que llevó a la Fiscalía a incorporarlo en la investigación y solicitar prisión preventiva en su contra tras ser ubicado y notificado de la imputación.

En el proceso, el Ministerio Público reunió diversos elementos de convicción —como el certificado de necropsia, la declaración del testigo reservado y de los familiares de la víctima, así como la pericia psiquiátrica del principal imputado, entre otros— y, finalmente, solicitó la medida de prisión efectiva contra Rudy V., la cual fue concedida por el órgano judicial.

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