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Sunat descarta filtración de datos de 18 millones de contribuyentes: “No existe evidencia de una intrusión”

La entidad pública subrayó que no hay evidencia que respalde la filtración y rechaza que los datos provengan de sus plataformas institucionales.

Un grupo de amenazas afirmó haber publicado datos de contribuyentes, incluyendo RUC y direcciones. Sunat sostiene que la información no proviene de sus bases de datos.
Un grupo de amenazas afirmó haber publicado datos de contribuyentes, incluyendo RUC y direcciones. Sunat sostiene que la información no proviene de sus bases de datos.Foto: Composición LR
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) rechazó que sus sistemas hayan sido vulnerados tras la difusión de una supuesta base de datos con más de 18,5 millones de registros de contribuyentes peruanos. La alerta fue publicada el 8 de noviembre por un actor de amenazas identificado como fwaderall, vinculado al grupo MortemTeam, que afirmó haber obtenido información del registro de RUC de la entidad.

Según la publicación, los archivos contendrían números de RUC, razones sociales, estados de contribuyentes, condiciones de domicilio, direcciones y datos de ubicación geográfica. Sin embargo, la Sunat aseguró que las evaluaciones técnicas realizadas no encontraron indicios de una intrusión ni de extracción de información desde sus plataformas institucionales.

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Sunat responde a la supuesta filtración de 18,5 millones de registros y descarta una intrusión informática

Tras ser consultado por La República, la entidad indicó que los archivos difundidos presentan estructuras que no corresponden con sus bases de datos institucionales. Además, sostuvo que la información publicada habría sido consolidada o elaborada a partir de fuentes de acceso público, y no obtenida mediante el acceso a sus sistemas internos.

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La Sunat precisó que, hasta la fecha de su pronunciamiento, no existe evidencia que respalde la afirmación del actor de amenazas sobre una vulneración informática. Por ello, la supuesta filtración de millones de registros permanece como una denuncia difundida en foros especializados de internet, mientras que la institución descarta que los archivos procedan de sus plataformas.

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