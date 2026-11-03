Tras más de 10 años de abandono: parque Franco Peruano en SMP se transforma en moderno polideportivo con cancha de 3.500 m²

El renovado parque también ofrece una zona para mascotas, un mini gimnasio, iluminación nueva y un sistema de riego, fomentando así la actividad física y el esparcimiento en la comunidad. | Foto: SMP

El renovado parque también ofrece una zona para mascotas, un mini gimnasio, iluminación nueva y un sistema de riego, fomentando así la actividad física y el esparcimiento en la comunidad. | Foto: SMP Foto: Andina/Composición LR

Después de más de una década de espera, el parque Franco Peruano, ubicado en la urbanización Ingeniería de San Martín de Porres (SMP), cuenta con un nuevo complejo deportivo. La obra incluye una cancha de fútbol de grass sintético de 3.552 metros cuadrados, destinada a la práctica deportiva de niños y adolescentes.

La ceremonia contó con la participación del exfutbolista de la selección peruana Julio César Uribe, conocido como 'El Diamante', quien acompañó al burgomaestre. Según la municipalidad, el proyecto busca promover el deporte, fomentar la disciplina entre los menores y contribuir a las acciones de prevención de la inseguridad ciudadana.

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Complejo deportivo de SMP cuenta con cancha sintética de 3.552 m² y espacios para vóley

La principal instalación del renovado parque es una cancha de fútbol con superficie de grass sintético, cuya extensión alcanza los 3.552 metros cuadrados. El espacio permitirá que niños y adolescentes practiquen este deporte y desarrollen sus habilidades. Durante la inauguración, Julio César Uribe y el alcalde Hernán Sifuentes participaron en la apertura oficial del campo.

El complejo también dispone de una losa de concreto para vóley, graderías con capacidad para 103 personas y cobertura en la tribuna de fútbol. A estas instalaciones se suman cercos metálicos alrededor de las áreas deportivas, un tópico, almacén, servicios higiénicos y vestidores para los usuarios.

Parque Franco Peruano incorpora zona para mascotas, mini gimnasio e iluminación renovada

La intervención municipal también comprendió mejoras en los espacios públicos del parque. Entre ellas figuran la construcción de veredas y martillos, la instalación de mobiliario urbano para el descanso de los vecinos y la colocación de tachos ecológicos. Asimismo, se implementaron reflectores exteriores y postes de iluminación para los distintos sectores del recinto.

El parque cuenta además con un sistema de riego tecnificado, aspersores emergentes y una cisterna destinada al mantenimiento de las áreas verdes. Para las mascotas se habilitó una zona pet con juegos y arena especial para neutralizar olores. La infraestructura recreativa se complementa con un mini gimnasio, que amplía los espacios disponibles para la actividad física de los residentes.